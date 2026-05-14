ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Слезы на глазах и конец эпохи: в УПЛ определился состав еврокубков и клуб, покидающий элиту

16:03 14.05.2026 Чт
2 мин
Исторический триумф одних и крах бывших лидеров: развязка сезона УПЛ, которая шокировала болельщиков. Кто пошел на дно?
aimg Екатерина Урсатий
Слезы на глазах и конец эпохи: в УПЛ определился состав еврокубков и клуб, покидающий элиту ЛНЗ (фото: fc-lnz.com)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Борьба за еврокубки и выживание в УПЛ достигла пика! Пока одни празднуют исторический триумф, для других 28-й тур стал роковым приговором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Читайте также: "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27: как это стало возможным

Черкасская сказка: ЛНЗ пишет историю

Главная сенсация сезона - ЛНЗ. Черкасская команда доказала, что порядок бьет класс.

Победив "Полтаву" (2:0), клуб не просто закрепился в элите, а впервые в истории гарантировал себе выход в еврокубки.

Это то, что называют "визуализацией мечты": за несколько сезонов пройти путь от аматоров до европейских арен.

Трагедия в Александрии и львовские слезы

Для болельщиков "Александрии" этот день стал черным. Вице-чемпионы Украины официально покидают УПЛ.

Поражение от "Зари" (1:2) стало последней каплей в сезоне, который пошел наперекосяк.

Не меньшая драма разыгралась во Львове. Из-за воздушной тревоги матч "Руха" против "Кудривки" перенесли, а на следующий день львовяне уступили (1:2).

Этот результат стал приговором - "Рух" досрочно попадает в зону переходных матчей. Теперь их судьба зависит от двух игр, где на кону будет стоять все.

"Динамо" на распутье

Киевляне хоть и победили "Колос" (2:1), но математика неумолима: выше третьего места в чемпионате прыгнуть почти невозможно.

Единственный шанс спасти престиж и выйти в Лигу Европы - победа в финале Кубка Украины против сенсационного "Чернигова".

Результаты всех матчей 28-го тура:

  • "Александрия" - "Заря" 1:2
  • "Эпицентр" - "Полесье" 3:2
  • "Верес" - "Кривбасс" 1:3
  • "Металлист 1925" - "Карпаты" 2:2
  • "Динамо" - "Колос" 2:1
  • "ЛНЗ" - "СК Полтава" 2:0
  • "Шахтер" - "Оболонь" 3:1
  • "Кудривка" - "Рух" 2:1

Что дальше?

Уже 16 мая начнется 29-й тур, который даст ответ на последний вопрос: кто из тройки "Эпицентр", "Оболонь" и "Кудривка" сможет спастись от нервных переходных игр.

Ранее мы писали, что УЕФА наложил серьезные санкции на донецкий "Шахтер" по итогам полуфинального противостояния в Лиге конференций.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УПЛ Футбол
Новости
За Ермака начали вносить залог
За Ермака начали вносить залог
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес