ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Сльози на очах та кінець епохи: в УПЛ визначився склад єврокубків та клуб, що залишає еліту

16:03 14.05.2026 Чт
2 хв
Історичний тріумф одних та крах колишніх лідерів: розв'язка сезону УПЛ, яка шокувала вболівальників. Хто пішов на дно?
aimg Катерина Урсатій
Сльози на очах та кінець епохи: в УПЛ визначився склад єврокубків та клуб, що залишає еліту ЛНЗ (фото: fc-lnz.com)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Боротьба за єврокубки та виживання в УПЛ досягла піку! Поки одні святкують історичний тріумф, для інших 28-й тур став фатальним вироком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Читайте також: "Шахтар" отримав пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів-2026/27: як це стало можливим

Черкаська казка: ЛНЗ пише історію

Головна сенсація сезону - ЛНЗ. Черкаська команда довела, що порядок б'є клас.

Перемігши "Полтаву" (2:0), клуб не просто закріпився в еліті, а вперше в історії гарантував собі вихід у єврокубки.

Це те, що називають "візуалізацією мрії": за кілька сезонів пройти шлях від аматорів до європейських арен.

Трагедія в Олександрії та львівські сльози

Для вболівальників "Олександрії" цей день став чорним. Віцечемпіони України офіційно залишають УПЛ.

Поразка від "Зорі" (1:2) стала останньою краплею в сезоні, який пішов шкереберть.

Не менша драма розігралася у Львові. Через повітряну тривогу матч "Руху" проти "Кудрівки" перенесли, а наступного дня львів'яни поступилися (1:2).

Цей результат став вироком - "Рух" достроково потрапляє в зону перехідних матчів. Тепер їхня доля залежить від двох ігор, де на кону стоятиме все.

"Динамо" на роздоріжжі

Кияни хоч і перемогли "Колос" (2:1), але математика невблаганна: вище третього місця в чемпіонаті стрибнути майже неможливо.

Єдиний шанс врятувати престиж та вийти в Лігу Європи - перемога у фіналі Кубка України проти сенсаційного "Чернігова".

Результати всіх матчів 28-го туру:

  • "Олександрія" – "Зоря" 1:2
  • "Епіцентр" – "Полісся" 3:2
  • "Верес" – "Кривбас" 1:3
  • "Металіст 1925" – "Карпати" 2:2
  • "Динамо" – "Колос" 2:1
  • "ЛНЗ" – "СК Полтава" 2:0
  • "Шахтар" – "Оболонь" 3:1
  • "Кудрівка" – "Рух" 2:1

Що далі?

Вже 16 травня розпочнеться 29-й тур, який дасть відповідь на останнє питання: хто з трійки "Епіцентр", "Оболонь" та "Кудрівка" зможе врятуватися від нервових перехідних ігор.

Раніше ми писали, що УЄФА наклав серйозні санкції на донецький "Шахтар" за підсумками півфінального протистояння у Лізі конференцій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УПЛ Футбол
Новини
За Єрмака почали вносити заставу
За Єрмака почали вносити заставу
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес