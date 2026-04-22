Сергей Ребров покидает сборную Украины: УАФ объявила о судьбе тренера после провала ЧМ-2026

Украинская ассоциация футбола объявила о завершении сотрудничества с главным тренером национальной команды Сергеем Ребровым. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию после неудачной квалификации на мундиаль.

Детали расторжения контракта

Украинская ассоциация футбола официально подтвердила отставку Сергея Реброва. Специалист, возглавлявший "сине-желтых" с лета 2023 года, прекращает работу с главной командой страны.

По информации пресс-службы ведомства, решение о расставании было обоюдным.

Несмотря на уход с тренерского мостика, Ребров не покидает структуру ассоциации, ведь он продолжит исполнять обязанности вице-президента и будет входить в состав Исполнительного комитета УАФ.

Итоги работы Реброва в сборной

Эпоха Реброва началась в разгар отборочного цикла к континентальному первенству.

Под его руководством украинский коллектив продемонстрировал стойкость в сложных стыковых поединках, что позволило сборной квалифицироваться на Евро-2024.

Однако следующий этап стал менее успешным - национальная команда потеряла шансы на поездку на чемпионат мира 2026 года, что стало ключевым фактором для пересмотра дальнейшей стратегии развития.

Реакция Андрея Шевченко и бывшего тренера

Президент УАФ Андрей Шевченко выразил благодарность коллеге за работу с молодым поколением игроков, отметив, что сейчас настало время для закладки нового фундамента будущих побед.

"Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной", - сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

Сам Сергей Ребров также обратился к болельщикам, отметив единство украинцев в периоды триумфов и поражений.

Он поблагодарил подопечных за пройденный путь и отметил важность поддержки, которую чувствовал на протяжении всего срока работы.

"Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также спасибо УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу", - заявил Сергей Ребров.

Что дальше: вызовы для сборной Украины

Вопрос о назначении нового главного тренера в УАФ пока держат в тайне. Кандидатура преемника будет объявлена дополнительно.

Времени на поиск специалиста немного, ведь уже в сентябре 2026 года национальная команда начнет выступления в новом розыгрыше Лиги наций (дивизион В).

До конца лета новому наставнику придется не только сформировать состав, но и наладить игровую модель для противостояния с соперниками по группе - Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.