Сергей Ребров покидает сборную Украины: УАФ объявила о судьбе тренера после провала ЧМ-2026

11:11 22.04.2026 Ср
3 мин
Отставка - это лишь часть правды, ведь для Реброва уже подготовили особый кабинет
aimg Екатерина Урсатий
Сергей Ребров покидает сборную Украины: УАФ объявила о судьбе тренера после провала ЧМ-2026 Сергей Ребров (фото: УАФ)

Украинская ассоциация футбола объявила о завершении сотрудничества с главным тренером национальной команды Сергеем Ребровым. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию после неудачной квалификации на мундиаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Читайте также: "Динамо" - в финале Кубка Украины: киевляне под давлением разгромили будущего участника УПЛ (видео)

Детали расторжения контракта

Украинская ассоциация футбола официально подтвердила отставку Сергея Реброва. Специалист, возглавлявший "сине-желтых" с лета 2023 года, прекращает работу с главной командой страны.

По информации пресс-службы ведомства, решение о расставании было обоюдным.

Несмотря на уход с тренерского мостика, Ребров не покидает структуру ассоциации, ведь он продолжит исполнять обязанности вице-президента и будет входить в состав Исполнительного комитета УАФ.

Итоги работы Реброва в сборной

Эпоха Реброва началась в разгар отборочного цикла к континентальному первенству.

Под его руководством украинский коллектив продемонстрировал стойкость в сложных стыковых поединках, что позволило сборной квалифицироваться на Евро-2024.

Однако следующий этап стал менее успешным - национальная команда потеряла шансы на поездку на чемпионат мира 2026 года, что стало ключевым фактором для пересмотра дальнейшей стратегии развития.

Реакция Андрея Шевченко и бывшего тренера

Президент УАФ Андрей Шевченко выразил благодарность коллеге за работу с молодым поколением игроков, отметив, что сейчас настало время для закладки нового фундамента будущих побед.

"Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной", - сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

Сам Сергей Ребров также обратился к болельщикам, отметив единство украинцев в периоды триумфов и поражений.

Он поблагодарил подопечных за пройденный путь и отметил важность поддержки, которую чувствовал на протяжении всего срока работы.

"Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также спасибо УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу", - заявил Сергей Ребров.

Что дальше: вызовы для сборной Украины

Вопрос о назначении нового главного тренера в УАФ пока держат в тайне. Кандидатура преемника будет объявлена дополнительно.

Времени на поиск специалиста немного, ведь уже в сентябре 2026 года национальная команда начнет выступления в новом розыгрыше Лиги наций (дивизион В).

До конца лета новому наставнику придется не только сформировать состав, но и наладить игровую модель для противостояния с соперниками по группе - Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.

Больше по теме:
Футбол
Новости
Под ударами Днепр, Запорожье, Одесса и Сумщина: что известно о последствиях ночной атаки
Под ударами Днепр, Запорожье, Одесса и Сумщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию