ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лига конференций: итоговая таблица и потенциальные соперники "Шахтера"

Пятница 19 декабря 2025 01:09
UA EN RU
Лига конференций: итоговая таблица и потенциальные соперники "Шахтера" Фото: "Шахтер" шагает дальше (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Завершился основной этап Лиги конференций. "Динамо", несмотря на победу в последнем туре, вылетело из розыгрыша. А "Шахтер" получил прямую путевку в 1/8 финала.

Об итогах этапа лиги и потенциальных соперниках "горняков" - рассказывает РБК-Украина.

Кто вышел в 1/8-м и в стыки

"Шахтер" не удержался на втором месте в таблице, которое занимал до последнего тура: ничья с "Риекой" отбросила "горняков" на шестую строчку.

Первым финишировал французский "Страсбур", в составе которого числится украинский защитник Эдуард Соболь. Второе место неожиданно занял польский "Ракув", где также есть украинец - полузащитник Владислав Кочергин. Он травмирован, поэтому в текущем розыгрыше ЛК участия еще не принимал.

По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала Лиги конференций вышли:

  • "Страсбур" (Франция)
  • "Ракув" (Польша)
  • АЕК Афины (Греция)
  • "Спарта" (Чехия)
  • "Райо Вальекано" (Испания)
  • "Шахтер" (Украина)
  • "Майнц" (Германия)
  • АЕК Ларнака (Кипр)

Команды, занявшие места с 9-го по 24-й попали в стыки. Среди них - английский "Кристал Пэлас", который считали одним из главных фаворитов турнира, но он в последний момент пролетел мимо топ-8.

Интересно, что на предпоследнюю строчку участников плей-офф вскочил боснийский "Зрински", которому "Динамо" в основном раунде наколотило шесть голов.

Лига конференций: итоговая таблица и потенциальные соперники &quot;Шахтера&quot;

Потенциальные соперники "Шахтера"

С новым форматом еврокубков уже прямо сейчас определился пул вероятных соперников "горняков" в 1/8 финала. На этой стадии "Шахтер" сыграет с кем-то из этой четверки.

  • "КуПС" (Финляндия)
  • "Шкендия" (Македония)
  • "Самсунспор" (Турция)
  • "Лех" (Польша)

Лига конференций: итоговая таблица и потенциальные соперники &quot;Шахтера&quot;

Жеребьевка стыковых матчей состоится 16 января 2026 года, а сами поединки - 19 и 26 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля. Именно тогда "Шахтер" узнает своего следующего соперника, с которым сыграет 12 и 19 марта.

Ранее мы сообщали, как украинский вратарь Андрей Лунин впервые стал капитаном "Реала".

Также читайте, как Илья Забарный вместе с ПСЖ победил в Межконтинентальном кубке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Шахтер Динамо
Новости
Трамп о мирных переговорах: надеюсь, Украина будет действовать быстро
Трамп о мирных переговорах: надеюсь, Украина будет действовать быстро
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW