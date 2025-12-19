Лига конференций: итоговая таблица и потенциальные соперники "Шахтера"
Завершился основной этап Лиги конференций. "Динамо", несмотря на победу в последнем туре, вылетело из розыгрыша. А "Шахтер" получил прямую путевку в 1/8 финала.
Об итогах этапа лиги и потенциальных соперниках "горняков" - рассказывает РБК-Украина.
Кто вышел в 1/8-м и в стыки
"Шахтер" не удержался на втором месте в таблице, которое занимал до последнего тура: ничья с "Риекой" отбросила "горняков" на шестую строчку.
Первым финишировал французский "Страсбур", в составе которого числится украинский защитник Эдуард Соболь. Второе место неожиданно занял польский "Ракув", где также есть украинец - полузащитник Владислав Кочергин. Он травмирован, поэтому в текущем розыгрыше ЛК участия еще не принимал.
По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала Лиги конференций вышли:
- "Страсбур" (Франция)
- "Ракув" (Польша)
- АЕК Афины (Греция)
- "Спарта" (Чехия)
- "Райо Вальекано" (Испания)
- "Шахтер" (Украина)
- "Майнц" (Германия)
- АЕК Ларнака (Кипр)
Команды, занявшие места с 9-го по 24-й попали в стыки. Среди них - английский "Кристал Пэлас", который считали одним из главных фаворитов турнира, но он в последний момент пролетел мимо топ-8.
Интересно, что на предпоследнюю строчку участников плей-офф вскочил боснийский "Зрински", которому "Динамо" в основном раунде наколотило шесть голов.
Потенциальные соперники "Шахтера"
С новым форматом еврокубков уже прямо сейчас определился пул вероятных соперников "горняков" в 1/8 финала. На этой стадии "Шахтер" сыграет с кем-то из этой четверки.
- "КуПС" (Финляндия)
- "Шкендия" (Македония)
- "Самсунспор" (Турция)
- "Лех" (Польша)
Жеребьевка стыковых матчей состоится 16 января 2026 года, а сами поединки - 19 и 26 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля. Именно тогда "Шахтер" узнает своего следующего соперника, с которым сыграет 12 и 19 марта.
