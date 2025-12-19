ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Прорыв Украины в рейтинге УЕФА: "Шахтер" шагает в 1/8 финала, а для "Динамо" сезон закончен

Пятница 19 декабря 2025 12:37
UA EN RU
Прорыв Украины в рейтинге УЕФА: "Шахтер" шагает в 1/8 финала, а для "Динамо" сезон закончен ФК "Шахтер" (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские клубы завершили еврокубковую неделю в Лиге конференций. "Шахтер" пробился в 1/8 финала, а "Динамо" досрочно покинуло турнир.

О текущей ситуации в рейтинге - рассказывает РБК-Украина.

Результаты украинских клубов в еврокубках

Завершающий тур группового этапа Лиги конференций стал решающим для распределения мест в рейтинге. На этом этапе Украину представляли два коллектива. Донецкий "Шахтер", расписав ничью с хорватской "Риекой", гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала турнира.

В то же время киевское "Динамо" завершило свои выступления на мажорной ноте, одержав победу над армянским "Ноа". Несмотря на набранные очки, столичный клуб не смог квалифицироваться в следующую стадию соревнований и прекратил борьбу на международной арене.

Суммарно выступления грандов украинского футбола принесли в национальную копилку 1.437 балла. Это позволило Украине опередить Сербию и занять 24-е место в общем зачете.

Изменения в турнирной таблице

Сейчас Украина имеет в активе 24.287 балла. Ближайший преследователь - Сербия - отстает на 0.412 пункта. Даже победа сербской "Црвены Звезды" в своем матче Лиги Европы не помогла балканской стране сохранить позицию под давлением результатов украинских команд.

Впереди "сине-желтых" на 23-м месте располагается Венгрия. Дистанция до венгров сейчас составляет 0.588 балла. Стоит отметить, что в весенней части еврокубков от Украины будет продолжать борьбу только "Шахтер", который вернется к матчам 1/8 финала Лиги конференций уже в 2026 году.

Ситуация в топ-10 и лидеры рейтинга

В верхней части таблицы коэффициентов ситуация остается стабильной. Англия уверенно удерживает лидерство, имея наибольшее представительство среди всех ассоциаций - 8 клубов. Ни одна страна из первой десятки не изменила свою позицию по сравнению с данными на 12 декабря.

Таблица коэффициентов УЕФА (по состоянию на 19.12.2025):

  1. Англия - 103.658 очка (8/9 клубов)
  2. Италия - 92.124 (6/7)
  3. Испания - 85.953 (7/8)
  4. Германия - 82.902 (6/7)
  5. Франция - 75.534 (6/7)
  6. Нидерланды - 65.762 (5/6)
  7. Португалия - 63.266 (4/5)
  8. Бельгия - 57.750 (3/5)
  9. Турция - 48.125 (2/5)
  10. Чехия - 45.975 (2/5)

...

20. Израиль - 27.500 (1/4)

21. Хорватия - 25.906 (1/4)

22. Румыния - 25.000 (1/4)

23. Венгрия - 24.875 (1/4)

24. Украина - 24.287 (1/4) (+1 позиция)

25. Сербия - 23.875 (1/4) (-1)

26. Словения - 22.843 (1/4) (+1)

27. Словакия - 22.375 (1/4) (+1)

Ранее мы сообщали о потенциальных соперниках "Шахтера" в 1/8 Лиги конференций.

Также узнайте всех триумфаторов премии The Best FIFA Football по итогам 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо УЕФА Шахтер Футбол
Новости
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Аналитика
"Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС