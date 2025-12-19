Прорыв Украины в рейтинге УЕФА: "Шахтер" шагает в 1/8 финала, а для "Динамо" сезон закончен

Украинские клубы завершили еврокубковую неделю в Лиге конференций. "Шахтер" пробился в 1/8 финала , а "Динамо" досрочно покинуло турнир.

Результаты украинских клубов в еврокубках

Завершающий тур группового этапа Лиги конференций стал решающим для распределения мест в рейтинге. На этом этапе Украину представляли два коллектива. Донецкий "Шахтер", расписав ничью с хорватской "Риекой", гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала турнира.

В то же время киевское "Динамо" завершило свои выступления на мажорной ноте, одержав победу над армянским "Ноа". Несмотря на набранные очки, столичный клуб не смог квалифицироваться в следующую стадию соревнований и прекратил борьбу на международной арене.

Суммарно выступления грандов украинского футбола принесли в национальную копилку 1.437 балла. Это позволило Украине опередить Сербию и занять 24-е место в общем зачете.

Изменения в турнирной таблице

Сейчас Украина имеет в активе 24.287 балла. Ближайший преследователь - Сербия - отстает на 0.412 пункта. Даже победа сербской "Црвены Звезды" в своем матче Лиги Европы не помогла балканской стране сохранить позицию под давлением результатов украинских команд.

Впереди "сине-желтых" на 23-м месте располагается Венгрия. Дистанция до венгров сейчас составляет 0.588 балла. Стоит отметить, что в весенней части еврокубков от Украины будет продолжать борьбу только "Шахтер", который вернется к матчам 1/8 финала Лиги конференций уже в 2026 году.

Ситуация в топ-10 и лидеры рейтинга

В верхней части таблицы коэффициентов ситуация остается стабильной. Англия уверенно удерживает лидерство, имея наибольшее представительство среди всех ассоциаций - 8 клубов. Ни одна страна из первой десятки не изменила свою позицию по сравнению с данными на 12 декабря.

Таблица коэффициентов УЕФА (по состоянию на 19.12.2025):

Англия - 103.658 очка (8/9 клубов) Италия - 92.124 (6/7) Испания - 85.953 (7/8) Германия - 82.902 (6/7) Франция - 75.534 (6/7) Нидерланды - 65.762 (5/6) Португалия - 63.266 (4/5) Бельгия - 57.750 (3/5) Турция - 48.125 (2/5) Чехия - 45.975 (2/5)

...

20. Израиль - 27.500 (1/4)

21. Хорватия - 25.906 (1/4)

22. Румыния - 25.000 (1/4)

23. Венгрия - 24.875 (1/4)

24. Украина - 24.287 (1/4) (+1 позиция)

25. Сербия - 23.875 (1/4) (-1)

26. Словения - 22.843 (1/4) (+1)

27. Словакия - 22.375 (1/4) (+1)