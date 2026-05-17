Сколько баллов дали Украине на "Евровидении-2026" и кто поставил нули: полный список

02:20 17.05.2026 Вс
2 мин
Только одна страна оценила выступление LELÉKA на 12 баллов
Сюзанна Аль Мариди
Сколько баллов дали Украине на "Евровидении-2026" и кто поставил нули: полный список LELÉKA в финале "Евробаченн-2026" (скриншот)
В Вене завершился 70-й песенный конкурс "Евровидение", в котором 25 стран соревновались за победу. Украина заняла 9 место по результатам голосования зрителей и жюри.

Кто и как оценил выступление LELÉKA, узнайте в материале РБК-Украина.

Сколько баллов дали Украине на "Евровидении-2026"

Результаты конкурса формировались традиционно - половину баллов выставляли члены жюри разных стран, а другую определяло зрительское голосование.

В целом Украина собрала 221 балл. Наибольшее количество отдали зрители - 167.

Как жюри оценили выступление Украины:

  • Великобритания - 7
  • Франция - 6
  • Швейцария - 12
  • Италия - 7
  • Румыния - 1
  • Азербайджан - 10
  • Португалия - 3
  • Польша - 1
  • Латвия - 7

Кто не дал ни одного балла:

  • Дания
  • Эстония
  • Германия
  • Израиль
  • Бельгия
  • Албания
  • Сан-Марино
  • Швеция
  • Греция
  • Австралия
  • Сербия
  • Мальта
  • Болгария
  • Хорватия
  • Чехия
  • Грузия
  • Австрия
  • Люксембург
  • Черногория
  • Армения
  • Норвегия
  • Молдова
  • Финляндия
  • Кипр

Победителем "Евровидения-2026" стала Болгария, которая получила 516 баллов в итоге.

Сколько баллов дали Украине на &quot;Евровидении-2026&quot; и кто поставил нули: полный список Результаты "Евровидения-2026" (скриншот)

Как LELÉKA представила Украину в финале

Артистка вышла на сцену под номером 7 с песней "Ridnym", в которой воспевает связь с корнями, внутреннюю силу и способность возрождаться, несмотря на вызовы в жизни. Она буквально поет: "Виш'ю нову долю".

Эффектности композиции добавил сценический номер, в котором ключевую роль сыграли световые эффекты. На сцене певица появилась не одна, а в компании музыканта Ярослава Джуся, который добавил аутентичности игрой на бандуре.

Образ сыграл не меньшую роль, ведь он перекликался с псевдонимом и фамилией исполнительницы. На сцене она появилась в костюме, который состоял из светлых брюк и корсета с подвижными полосками черного и белого цветов.

Самым эпичным стал момент, когда LELÉKA прямо со сцены конкурса выкрикнула: "Слава Украине!"

