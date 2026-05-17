Сколько баллов дали Украине на "Евровидении-2026" и кто поставил нули: полный список
В Вене завершился 70-й песенный конкурс "Евровидение", в котором 25 стран соревновались за победу. Украина заняла 9 место по результатам голосования зрителей и жюри.
Сколько баллов дали Украине на "Евровидении-2026"
Результаты конкурса формировались традиционно - половину баллов выставляли члены жюри разных стран, а другую определяло зрительское голосование.
В целом Украина собрала 221 балл. Наибольшее количество отдали зрители - 167.
Как жюри оценили выступление Украины:
- Великобритания - 7
- Франция - 6
- Швейцария - 12
- Италия - 7
- Румыния - 1
- Азербайджан - 10
- Португалия - 3
- Польша - 1
- Латвия - 7
Кто не дал ни одного балла:
- Дания
- Эстония
- Германия
- Израиль
- Бельгия
- Албания
- Сан-Марино
- Швеция
- Греция
- Австралия
- Сербия
- Мальта
- Болгария
- Хорватия
- Чехия
- Грузия
- Австрия
- Люксембург
- Черногория
- Армения
- Норвегия
- Молдова
- Финляндия
- Кипр
Победителем "Евровидения-2026" стала Болгария, которая получила 516 баллов в итоге.
Как LELÉKA представила Украину в финале
Артистка вышла на сцену под номером 7 с песней "Ridnym", в которой воспевает связь с корнями, внутреннюю силу и способность возрождаться, несмотря на вызовы в жизни. Она буквально поет: "Виш'ю нову долю".
Эффектности композиции добавил сценический номер, в котором ключевую роль сыграли световые эффекты. На сцене певица появилась не одна, а в компании музыканта Ярослава Джуся, который добавил аутентичности игрой на бандуре.
Образ сыграл не меньшую роль, ведь он перекликался с псевдонимом и фамилией исполнительницы. На сцене она появилась в костюме, который состоял из светлых брюк и корсета с подвижными полосками черного и белого цветов.
Самым эпичным стал момент, когда LELÉKA прямо со сцены конкурса выкрикнула: "Слава Украине!"