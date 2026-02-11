RU

Скандал с агитацией на Нацотборе: Руслана впервые объяснила свои призывы голосовать за LELÉKA

Руслана объяснила, почему во время финала агитировала за LELÉKA (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

После громких упреков в нарушении правил Нацотбора-2026 Руслана впервые объяснила, почему публично призвала голосовать за LELÉKA.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды для YouTube-канала "Евровидение.Украина".

Больше интересного: Все о представительнице Украины на "Евровидении-2026"

Так, Руслана оказалась в центре скандала после того, как в прямом эфире призвала зрителей поддержать LELÉKA.

Кроме того, она обратилась к певцу Laud, который занял второе место, посоветовав ему "не привносить фирму" в Нацотбор.

После этого в сети появились предположения о возможной предвзятости.

Позже артистка признала, что ее слова могли прозвучать слишком категорично, однако объяснила это эмоциями и убежденностью в выступлении конкурсантки.

Руслана Лыжичко (фото: facebook.com/ruslana.official)

"Вероятно, с точки зрения других артистов, это прозвучало недостаточно толерантно. Но когда ты имеешь абсолютную уверенность и точно знаешь, что так должно произойти, действуешь решительно. Из меня это вырвалось - я очень хотела обратить внимание, потому что ее (LELÉKA, - Прим. ред) вибрации были возле меня очень близко", - сказала исполнительница.

В то же время певица подчеркнула, что не считает свои слова нарушением регламента конкурса.

"Но иногда нужно прибегать к таким категорическим фразам, чтобы доказать людям свою решимость", - добавила Лыжичко.

 

Ранее инцидент прокомментировали и представители Суспільного. В команде отметили, что высказывания Русланы является ее личной позицией и не противоречит правилам Национального отбора.

Напомним, в финале Нацотбора LELÉKA выступала с песней Rydnym. По итогам голосования она получила по 10 баллов от жюри и зрителей - всего 20 баллов, что и обеспечило ей победу.

В мае певица представит Украину на международном конкурсе в Вене.

 

