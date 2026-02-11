UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Скандал з агітацією на Нацвідборі: Руслана вперше пояснила свої заклики голосувати за LELÉKA

Руслана пояснила, чому під час фіналу агітувала за LELÉKA (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Після гучних закидів у порушенні правил Нацвідбору-2026 Руслана вперше пояснила, чому публічно закликала голосувати за LELÉKA.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки для YouTube-каналу "Євробачення.Україна".

Більше цікавого: Все про представницю України на "Євробаченні-2026"

Так, Руслана опинилася в центрі скандалу після того, як у прямому ефірі закликала глядачів підтримати LELÉKA.

Крім того, вона звернулася до співака Laud, який посів друге місце, порадивши йому "не привносити фірму" у Нацвідбір.

Після цього в мережі з’явилися припущення про можливу упередженість.

Пізніше артистка визнала, що її слова могли прозвучати занадто категорично, однак пояснила це емоціями та переконаністю у виступі конкурсантки.

Руслана Лижичко (фото: facebook.com/ruslana.official)

"Ймовірно, з точки зору інших артистів, це прозвучало недостатньо толерантно. Але коли ти маєш абсолютну впевненість і точно знаєш, що так має статися, дієш рішуче. З мене це вирвалось - я дуже хотіла звернути увагу, бо її (LELÉKA, - Прим. ред) вібрації були біля мене дуже близько," - сказала виконавиця.

Водночас співачка наголосила, що не вважає свої слова порушенням регламенту конкурсу.

"Але іноді потрібно вдаватися до таких категоричних фраз, щоб довести людям свою рішучість", - додала Лижичко.

 

Раніше інцидент прокоментували й представники Суспільного мовника. У команді зазначили, що висловлювання Руслани є її особистою позицією та не суперечить правилам Національного відбору.

Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору LELÉKA виступала з піснею Rydnym. За підсумками голосування вона отримала по 10 балів від журі та глядачів - загалом 20 балів, що й забезпечило їй перемогу.

У травні співачка представить Україну на міжнародному конкурсі у Відні.

 

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняРуслана Лыжичко