Скандал з агітацією на Нацвідборі: Руслана вперше пояснила свої заклики голосувати за LELÉKA

Так, Руслана опинилася в центрі скандалу після того, як у прямому ефірі закликала глядачів підтримати LELÉKA.

Крім того, вона звернулася до співака Laud, який посів друге місце, порадивши йому "не привносити фірму" у Нацвідбір.

Після цього в мережі з’явилися припущення про можливу упередженість.

Пізніше артистка визнала, що її слова могли прозвучати занадто категорично, однак пояснила це емоціями та переконаністю у виступі конкурсантки.

Руслана Лижичко (фото: facebook.com/ruslana.official)

"Ймовірно, з точки зору інших артистів, це прозвучало недостатньо толерантно. Але коли ти маєш абсолютну впевненість і точно знаєш, що так має статися, дієш рішуче. З мене це вирвалось - я дуже хотіла звернути увагу, бо її (LELÉKA, - Прим. ред) вібрації були біля мене дуже близько," - сказала виконавиця.

Водночас співачка наголосила, що не вважає свої слова порушенням регламенту конкурсу.

"Але іноді потрібно вдаватися до таких категоричних фраз, щоб довести людям свою рішучість", - додала Лижичко.

Раніше інцидент прокоментували й представники Суспільного мовника. У команді зазначили, що висловлювання Руслани є її особистою позицією та не суперечить правилам Національного відбору.

Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору LELÉKA виступала з піснею Rydnym. За підсумками голосування вона отримала по 10 балів від журі та глядачів - загалом 20 балів, що й забезпечило їй перемогу.

У травні співачка представить Україну на міжнародному конкурсі у Відні.