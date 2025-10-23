ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Она обижается". Дмитрий Коляденко удивил признанием об Ирине Билык

Четверг 23 октября 2025 16:02
UA EN RU
"Она обижается". Дмитрий Коляденко удивил признанием об Ирине Билык Ирина Билык и Дмитрий Коляденко (фото: facebook.com/bilyk.iryna )
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский артист Дмитрий Коляденко откровенно высказался о своей бывшей возлюбленной, певице Ирине Билык.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в новом выпуске "55 за 5" с Алиной Шаманской.

Почему Билык обижается на Коляденко

Несмотря на то, что прошло много лет после их романа, имя Билык до сих пор часто упоминают рядом с Коляденко.

На вопрос, раздражают ли его постоянные упоминания о певице, Дмитрий раскрыл интересный факт.

"Совсем не раздражает, но Ирина обижается, говорит, что я пиарюсь на ней", - смеясь, сказал он.

&quot;Она обижается&quot;. Дмитрий Коляденко удивил признанием об Ирине БилыкИрина и Дмитрий остались друзьями (фото: facebook.com/bilyk.iryna)

Как Коляденко относится к Билык

Артиста спросили, воспринимает ли он Ирину как ошибку прошлого. Он без колебаний признался, что для него те отношения являются приятным воспоминанием.

"Приятная. Очень приятная ностальгия", - поделился он.

Также он поделился своим видением феномена Ирины Билык и объяснил, почему продолжает восхищаться ею.

"Она самая лучшая. Очень красивая, харизматичная, талантливая. Она дива, королева", - сказал Дмитрий.


Что известно об отношениях Билык и Коляденко

Роман пары в свое время был одним из самых ярких в шоу-бизнесе. Они были вместе в период с 2003 по 2006 год, однако их отношения до сих пор обсуждаются в СМИ.

Несмотря на громкое расставание, оба неоднократно признавались, что оставили теплые воспоминания друг о друге.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Билык Новости шоу-бизнеса Дмитрий Коляденко Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию