"Она обижается". Дмитрий Коляденко удивил признанием об Ирине Билык
Украинский артист Дмитрий Коляденко откровенно высказался о своей бывшей возлюбленной, певице Ирине Билык.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в новом выпуске "55 за 5" с Алиной Шаманской.
Почему Билык обижается на Коляденко
Несмотря на то, что прошло много лет после их романа, имя Билык до сих пор часто упоминают рядом с Коляденко.
На вопрос, раздражают ли его постоянные упоминания о певице, Дмитрий раскрыл интересный факт.
"Совсем не раздражает, но Ирина обижается, говорит, что я пиарюсь на ней", - смеясь, сказал он.
Ирина и Дмитрий остались друзьями (фото: facebook.com/bilyk.iryna)
Как Коляденко относится к Билык
Артиста спросили, воспринимает ли он Ирину как ошибку прошлого. Он без колебаний признался, что для него те отношения являются приятным воспоминанием.
"Приятная. Очень приятная ностальгия", - поделился он.
Также он поделился своим видением феномена Ирины Билык и объяснил, почему продолжает восхищаться ею.
"Она самая лучшая. Очень красивая, харизматичная, талантливая. Она дива, королева", - сказал Дмитрий.
Что известно об отношениях Билык и Коляденко
Роман пары в свое время был одним из самых ярких в шоу-бизнесе. Они были вместе в период с 2003 по 2006 год, однако их отношения до сих пор обсуждаются в СМИ.
Несмотря на громкое расставание, оба неоднократно признавались, что оставили теплые воспоминания друг о друге.
