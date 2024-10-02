Сын Коляденко подтвердил женитьбу и рассказал о любимой: "Самый уверенный мой выбор"

Что артист сказал о своей избраннице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Маше Ефросининой.

Филипп Коляденко женился

Участник группы "Kadnay", а также основатель творческого союза "Phil it", рассказал, что состоит в браке уже около трех лет. Его избранница - парикмахер, которая сотрудничает со звездами и, по словам Филиппа, является творческой личностью и настоящим художником. Однако представлять законную партнершу он пока не спешит и подчеркивает, что она не является публичной.

"Она у меня парикмахерша. Но она работает со звездами так же в творчестве, в театрах. Она тоже везде работает как художник, помогает мне лично. Мне всегда было все равно на публичность. Я всегда любил рядом с собой классных, ярких, уверенных, чувственных, нежных людей", - рассказал Коляденко.

"Это самый уверенный мой выбор в человеке, которого я вижу рядом. Мы многое прожили: два ковида и войну. Она доверилась мне, а я - ей. Это было решение двух сердец. Со мной трудно жить: я не сосредоточен, я летаю. Но в быту нет никаких проблем", - добавил он.

скриншои из интервью

Кроме того, музыкант также поделился, как на решение вступить в брак отреагировали его звездные родители. Дмитрий и Елена Коляденко поинтересовались у сына, действительно ли тот уверен в своем решении. И он дал им утвердительный ответ.

"Мы советовались с родителями, говорили с папой и мамой. У нас был разговор о моей уверенности в том, насколько это актуально. Потому что сейчас много пар, которые просто живут и наслаждаются жизнью. И почему-то мною было принято такое решение. Это самая сильная любовь" , - сказал артист.

К слову, Филипп является одним из участников группы "Kadnay". Другой его участник - Дмитрий Каднай. В целом исполнители выпустили один студийный альбом и три мини-альбома, поют композиции на украинском, русском и английском языках.

Они стали полуфиналистами Нацотбора на "Евровидение-2017" и финалистами отбора в следующем году. Инди-поп коллектив был создан в 2012 году.