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Сын Коляденко подтвердил женитьбу и рассказал о любимой: "Самый уверенный мой выбор"

Среда 02 октября 2024 09:53
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Сын Коляденко подтвердил женитьбу и рассказал о любимой: "Самый уверенный мой выбор" Филипп Коляденко личная жизнь (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)
Автор: Любовь Блажко

Филипп Коляденко, украинский музыкант и сын Дмитрия Коляденко, впервые откровенно прокомментировал тему своей личной жизни. Так, 31-летний исполнитель подтвердил, что женился.

Что артист сказал о своей избраннице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Маше Ефросининой.

Филипп Коляденко женился

Участник группы "Kadnay", а также основатель творческого союза "Phil it", рассказал, что состоит в браке уже около трех лет. Его избранница - парикмахер, которая сотрудничает со звездами и, по словам Филиппа, является творческой личностью и настоящим художником. Однако представлять законную партнершу он пока не спешит и подчеркивает, что она не является публичной.

"Она у меня парикмахерша. Но она работает со звездами так же в творчестве, в театрах. Она тоже везде работает как художник, помогает мне лично. Мне всегда было все равно на публичность. Я всегда любил рядом с собой классных, ярких, уверенных, чувственных, нежных людей", - рассказал Коляденко.

"Это самый уверенный мой выбор в человеке, которого я вижу рядом. Мы многое прожили: два ковида и войну. Она доверилась мне, а я - ей. Это было решение двух сердец. Со мной трудно жить: я не сосредоточен, я летаю. Но в быту нет никаких проблем", - добавил он.

Сын Коляденко подтвердил женитьбу и рассказал о любимой: &quot;Самый уверенный мой выбор&quot;Сын Коляденко подтвердил женитьбу и рассказал о любимой: &quot;Самый уверенный мой выбор&quot;скриншои из интервью

Кроме того, музыкант также поделился, как на решение вступить в брак отреагировали его звездные родители. Дмитрий и Елена Коляденко поинтересовались у сына, действительно ли тот уверен в своем решении. И он дал им утвердительный ответ.

"Мы советовались с родителями, говорили с папой и мамой. У нас был разговор о моей уверенности в том, насколько это актуально. Потому что сейчас много пар, которые просто живут и наслаждаются жизнью. И почему-то мною было принято такое решение. Это самая сильная любовь" , - сказал артист.

К слову, Филипп является одним из участников группы "Kadnay". Другой его участник - Дмитрий Каднай. В целом исполнители выпустили один студийный альбом и три мини-альбома, поют композиции на украинском, русском и английском языках.

Они стали полуфиналистами Нацотбора на "Евровидение-2017" и финалистами отбора в следующем году. Инди-поп коллектив был создан в 2012 году.

Ранее сын Коляденко откровенно заговорил об отношениях со звездными родителями.

Тем сам Дмитрий Коляденко рассказал о заработках во время войны и кредите.

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