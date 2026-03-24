Сильнее несправедливости: Зеленский наградил героев зимней Паралимпиады-2026

10:34 24.03.2026 Вт
2 мин
Президент отметил медалистов Игр в Италии государственными наградами и подчеркнул важность их побед во время войны
aimg Андрей Костенко
Президент наградил призеров Игр и их тренеров (фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с национальной паралимпийской сборной, которая триумфально выступила на зимних Играх в Италии. Глава государства вручил ордена и медали спортсменам, которые, несмотря на давление международных структур и войну дома, сумели вывести Украину в топ мирового зачета.

Гордость и благодарность

Во время торжеств Владимир Зеленский подчеркнул, что успех украинцев стал ответом на несправедливое решение Международного паралимпийского комитета о допуске россиян к соревнованиям.

"Все это вас не сломало, и это главное. Вы сильнее всего этого. На этих Играх наш флаг снова поднимался вверх. Важно - наш гимн Украины снова победно звучал. Все это объединяет украинцев вокруг двух эмоций: гордость и благодарность", - подчеркнул глава государства.

Медальный урожай в Италии

Украинская сборная завершила Паралимпиаду-2026, заняв третье место по общему количеству наград. В копилке "сине-желтых" - 19 медалей:

  • 3 золотые
  • 8 серебряных
  • 8 бронзовых

Главными героями соревнований стали представители парабиатлона и лыжных гонок. В частности, Александра Кононова завоевала сразу 5 наград, Тарас Радь - 4 медали, а Александр Казик вместе с гайдом Сергеем Кучерявым принесли стране золотую и две серебряные награды.

Государственные награды для героев

За весомый вклад в развитие спорта и волю к победе Зеленский отметил атлетов и их наставников:

  • орденами "За заслуги" I-III степеней
  • орденами "За мужество" III степени
  • орденами княгини Ольги II-III степеней
  • орденами князя Ярослава Мудрого V степени
  • медалями "За труд и доблесть"
  • почетными званиями "Заслуженный работник физической культуры и спорта"

Напомним, что Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта, а Украина заняла высокое седьмое место в общекомандном зачете среди более 40 стран-участниц.

Ранее расследование ГУР установило, кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города.

Больше по теме:
СпортсменыСборная УкраиныВладимир Зеленский