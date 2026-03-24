Сильніші за несправедливість: Зеленський нагородив героїв зимової Паралімпіади-2026

Гордість і вдячність

Під час урочистостей Володимир Зеленський підкреслив, що успіх українців став відповіддю на несправедливе рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань.

"Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо – наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об'єднує українців довкола двох емоцій: гордість і вдячність", - наголосив глава держави.

Медальний врожай в Італії

Українська збірна завершила Паралімпіаду-2026, посівши третє місце за загальною кількістю нагород. У скарбничці "синьо-жовтих" – 19 медалей:

3 золоті

8 срібних

8 бронзових

Головними героями змагань стали представники парабіатлону та лижних перегонів. Зокрема, Олександра Кононова виборола одразу 5 нагород, Тарас Радь – 4 медалі, а Олександр Казік разом із гайдом Сергієм Кучерявим принесли країні золоту та дві срібні нагороди.

Державні нагороди для героїв

За вагомий внесок у розвиток спорту та волю до перемоги Зеленський відзначив атлетів та їхніх наставників:

орденами "За заслуги" І–ІІІ ступенів

орденами "За мужність" ІІІ ступеня

орденами княгині Ольги ІІ–ІІІ ступенів

орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня

медалями "За працю і звитягу"

почесними званнями "Заслужений працівник фізичної культури і спорту"

Нагадаємо, що Паралімпійські ігри тривали з 6 по 15 березня, а Україна посіла високе сьоме місце у загальнокомандному заліку серед понад 40 країн-учасниць.