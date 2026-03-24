Сильніші за несправедливість: Зеленський нагородив героїв зимової Паралімпіади-2026

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із національною паралімпійською збірною, яка тріумфально виступила на зимових Іграх у Італії. Глава держави вручив ордени та медалі спортсменам, які, попри тиск міжнародних структур та війну вдома, зуміли вивести Україну в топ світового заліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.
Під час урочистостей Володимир Зеленський підкреслив, що успіх українців став відповіддю на несправедливе рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань.
"Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо – наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об'єднує українців довкола двох емоцій: гордість і вдячність", - наголосив глава держави.
Українська збірна завершила Паралімпіаду-2026, посівши третє місце за загальною кількістю нагород. У скарбничці "синьо-жовтих" – 19 медалей:
Головними героями змагань стали представники парабіатлону та лижних перегонів. Зокрема, Олександра Кононова виборола одразу 5 нагород, Тарас Радь – 4 медалі, а Олександр Казік разом із гайдом Сергієм Кучерявим принесли країні золоту та дві срібні нагороди.
За вагомий внесок у розвиток спорту та волю до перемоги Зеленський відзначив атлетів та їхніх наставників:
Нагадаємо, що Паралімпійські ігри тривали з 6 по 15 березня, а Україна посіла високе сьоме місце у загальнокомандному заліку серед понад 40 країн-учасниць.
Раніше розслідування ГУР встановило, хто з російських паралімпійців вбивав українців та штурмував наші міста.