"Сижу реву": Ира из "Холостяка" эмоционально отреагировала на "вылет" из реалити

Суббота 25 октября 2025 15:04
UA EN RU
"Сижу реву": Ира из "Холостяка" эмоционально отреагировала на "вылет" из реалити Ирина Пуха не получила розу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Организатор ивент-мероприятий Ира Пуха, которая стала звездой соцсетей после первого выпуска "Холостяка" благодаря эффектному появлению на крыше лимузина, покинула проект. Во второй серии реалити Тарас Цымбалюк не дал ей розу, и это ее огорчило.

Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Threads девушка, которую начали называть "Ира Лимузина", эмоционально отреагировала на "вылет" из романтического проекта.

Что написала участница

После трансляции первой Церемонии роз Ира поблагодарила фанатов за поддержку. А еще она отметила, что не отвечает за решение Тараса, который решил не давать ей розу.

&quot;Сижу реву&quot;: Ира из &quot;Холостяка&quot; эмоционально отреагировала на &quot;вылет&quot; из реалитиРеакция Иры (скриншот)

Позже Ира призналась, что находилась в подавленном состоянии после "вылета" из шоу. Ее расстроило то, что Цымбалюк не успел с ней полноценно познакомиться и больше о ней узнать.

"Я знаю себя и знаю, какая я. Я не знала, зайдет людям этот образ или нет. Но уже есть так... Мы как 2 капли воды в плане характера, манеры общения, стиль одежды, так далее. Я понимаю все, что образ был не мой и мейк, это все вообще не я", - написала девушка.

"Я не тупая, понимала, куда я шла, и к кому. Понимаю, что что-то сказала не так, не было контакта, не было общения больше, чем хотелось. Но уже как есть и я очень благодарна СТБ, чтобы там не было", - добавила она.

&quot;Сижу реву&quot;: Ира из &quot;Холостяка&quot; эмоционально отреагировала на &quot;вылет&quot; из реалитиИра из "Холостяка" наехала на Цымбалюка (скриншот)

Не обошлось и без шуток. Ира вспомнила о том, что Цимбалюк играл Карпа в сериале "Спіймати Кайдаша", там его экранной любовью была Мотря, которую сыграла Тоня Хижняк.

И сейчас звезда "Холостяка" провела параллель и отметила, что Карпо потерял свою Мотрю.

"Сижу реву... Такая поддержка, у меня просто нет слов", - написала Ира.

&quot;Сижу реву&quot;: Ира из &quot;Холостяка&quot; эмоционально отреагировала на &quot;вылет&quot; из реалитиИра Пуха прокомментировала свой "вылет" из шоу (скриншот)

Кто остался в "Холостяке"

Напомним, во второй серий реалити состоялась первая Церемония роз. Цветок и возможность продолжить участие в проекте получили:

  • Николетта (работает в туристической компании)

  • Юля (менеджер по логистике)

  • Ира (модель с интересной шляпкой)

  • Юля (фотограф)

  • Надин (модель)

  • Оля (фитнес-тренерка)

  • Ира (владелица бренда купальников)

  • Надежда (владелица салона красоты)

  • Валерия (чемпионка по конному спорту)

  • Дарья (владелица свадебного агентства)

  • Оксана (косметолог)

  • Вика (говорила с Тарасом об астрологии).

А еще участие в "Холостяке" позже продолжит модель Диана Зотова, которая вынужденно покинула реалити, но планирует вернуться.

