Путем Мудрика и Бех-Романчук: еще один допинг-скандал в украинском спорте

Украинская прыгунья с трамплина Татьяна Пилипчук получила двухлетнюю дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ).
В пробе Пилипчук обнаружили фуросемид - препарат, который входит в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Это вещество используется как мочегонное средство, которое может резко снижать массу тела и маскировать другие запрещенные препараты, затрудняя их обнаружение.
Дисквалификация Пилипчук отсчитывается с 17 сентября 2025 года и продлится до 16 сентября 2027-го.
Таким образом, 21-летняя спортсменка пропустит зимние Олимпийские игры-2026 и весь следующий соревновательный сезон.
Татьяна Пилипчук (фото: Министерство молодежи и спорта Украины)
21-летняя уроженка города Кременец на Тернопольщине.
Является одной из лучших украинских прыгуний с трамплина. Ее самый высокий результат на взрослом уровне - 15-е место на Континентальном кубке 2021 года.
В марте этого года Пилипчук выступала в составе сборной Украины на чемпионате мира. Однако украинская команда не смогла побороться за медали.
