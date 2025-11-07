UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Шляхом Мудрика та Бех-Романчук: ще один допінг-скандал в українському спорті

Фото: Тетяна Пилипчук пролітає повз Олімпійські ігри (Вікіпедія)
Автор: Андрій Костенко

Українська стрибунка з трампліна Тетяна Пилипчук отримала дворічну дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил.

Що порушила спортсменка

У пробі Пилипчук виявили фуросемід – препарат, який входить до списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

Ця речовина використовується як сечогінний засіб, що може різко знижувати масу тіла та маскувати інші заборонені препарати, ускладнюючи їхнє виявлення.

Термін відсторонення

Дискваліфікація Пилипчук відраховується з 17 вересня 2025 року та триватиме до 16 вересня 2027-го.

Таким чином, 21-річна спортсменка пропустить зимові Олімпійські ігри-2026 і весь наступний змагальний сезон.

Тетяна Пилипчук (фото: Міністерство молоді та спорту України)

Хто така Тетяна Пилипчук

21-річна уродженка міста Кременець на Тернопільщині.

Є однією з найкращих українських стрибунок з трампліна. Її найвищий результат на дорослому рівні – 15-те місце на Континентальному кубку 2021 року.

У березні цього року Пилипчук виступала у складі збірної України на чемпіонаті світу. Однак українська команда не змогла поборотися за медалі.

Раніше ми повідомили, що розповіла Бех-Романчук про допінг в організмі.

Також читайте, яке офіційне звинувачення отримав Мудрик в Англії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени