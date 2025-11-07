Шляхом Мудрика та Бех-Романчук: ще один допінг-скандал в українському спорті

Що порушила спортсменка

У пробі Пилипчук виявили фуросемід – препарат, який входить до списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

Ця речовина використовується як сечогінний засіб, що може різко знижувати масу тіла та маскувати інші заборонені препарати, ускладнюючи їхнє виявлення.

Термін відсторонення

Дискваліфікація Пилипчук відраховується з 17 вересня 2025 року та триватиме до 16 вересня 2027-го.

Таким чином, 21-річна спортсменка пропустить зимові Олімпійські ігри-2026 і весь наступний змагальний сезон.

Тетяна Пилипчук (фото: Міністерство молоді та спорту України)

Хто така Тетяна Пилипчук

21-річна уродженка міста Кременець на Тернопільщині.

Є однією з найкращих українських стрибунок з трампліна. Її найвищий результат на дорослому рівні – 15-те місце на Континентальному кубку 2021 року.

У березні цього року Пилипчук виступала у складі збірної України на чемпіонаті світу. Однак українська команда не змогла поборотися за медалі.