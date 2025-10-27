Что решил "Реал" после удаления Лунина: скандальное Эль-Класико получило неожиданное продолжение

Красная без выхода на поле

Украинский вратарь провел поединок на скамейке запасных, однако под конец встречи оказался в эпицентре конфликта.

Лунин вмешался в потасовку между футболистами, где, по словам очевидцев, защищал партнера по команде Винисиуса Жуниора от давления со стороны скамейки "Барселоны".

Арбитр встречи решил, что действия Лунина имели агрессивный характер, и показал ему прямую красную карточку за "неэтичное поведение в технической зоне".

Лунин во время толкотни (скриншот из трансляции)

"Реал" встанет на защиту украинца

В мадридском клубе уверены, что Лунин не нарушал дисциплину, а лишь пытался успокоить ситуацию. Руководство "Реала" планирует подать официальный протест в дисциплинарный комитет Ла Лиги.

В клубе удивлены решением арбитра. Источник, присутствовавший во время инцидента, подтвердил, что Лунин стал между игроками, чтобы остановить конфликт, а не спровоцировать его.

Если красную карточку не отменят, Лунин не попадет даже в заявку "Реала" на следующий матч Ла Лиги - 1 ноября против "Валенсии".

Эль-Класико в пользу "сливочных"

Несмотря на инцидент, "Реал" одержал важную победу в принципиальном противостоянии - 2:1. За мадридцев забивали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, тогда как единственный гол "Барселоны" оформил Фермин Лопес.

После этой победы команда Хаби Алонсо с 27 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, оторвавшись от каталонцев на пять пунктов.