Що вирішив "Реал" після вилучення Луніна: скандальне Ель Класіко отримало несподіване продовження

Червона без виходу на поле

Український воротар провів поєдинок на лавці запасних, однак під кінець зустрічі опинився в епіцентрі конфлікту.

Лунін втрутився у штовханину між футболістами, де, за словами очевидців, захищав партнера по команді Вінісіуса Жуніора від тиску з боку лавки "Барселони".

Арбітр зустрічі вирішив, що дії Луніна мали агресивний характер, і показав йому пряму червону картку за "неетичну поведінку в технічній зоні".

Лунін під час штовханини (скріншот з трансляції)

"Реал" стане на захист українця

У мадридському клубі впевнені, що Лунін не порушував дисципліну, а лише намагався заспокоїти ситуацію. Керівництво "Реала" планує подати офіційний протест до дисциплінарного комітету Ла Ліги.

У клубі здивовані рішенням арбітра. Джерело, присутнє під час інциденту, підтвердило, що Лунін став між гравцями, аби зупинити конфлікт, а не спровокувати його.

Якщо червону картку не скасують, Лунін не потрапить навіть до заявки "Реала" на наступний матч Ла Ліги – 1 листопада проти "Валенсії".

Ель Класіко на користь "вершкових"

Попри інцидент, "Реал" здобув важливу перемогу у принциповому протистоянні – 2:1. За мадридців забивали Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем, тоді як єдиний гол "Барселони" оформив Фермін Лопес.

Після цієї перемоги команда Хабі Алонсо з 27 очками очолює турнірну таблицю Ла Ліги, відірвавшись від каталонців на п'ять пунктів.