Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Що вирішив "Реал" після вилучення Луніна: скандальне Ель Класіко отримало несподіване продовження

Фото: Андрій Лунін (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Мадридський "Реал" має намір оскаржити червону картку українського воротаря Андрія Луніна, яку він отримав у матчі 10-го туру Ла Ліги проти "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

Червона без виходу на поле

Український воротар провів поєдинок на лавці запасних, однак під кінець зустрічі опинився в епіцентрі конфлікту.

Лунін втрутився у штовханину між футболістами, де, за словами очевидців, захищав партнера по команді Вінісіуса Жуніора від тиску з боку лавки "Барселони".

Арбітр зустрічі вирішив, що дії Луніна мали агресивний характер, і показав йому пряму червону картку за "неетичну поведінку в технічній зоні".

Лунін під час штовханини (скріншот з трансляції)

"Реал" стане на захист українця

У мадридському клубі впевнені, що Лунін не порушував дисципліну, а лише намагався заспокоїти ситуацію. Керівництво "Реала" планує подати офіційний протест до дисциплінарного комітету Ла Ліги.

У клубі здивовані рішенням арбітра. Джерело, присутнє під час інциденту, підтвердило, що Лунін став між гравцями, аби зупинити конфлікт, а не спровокувати його.

Якщо червону картку не скасують, Лунін не потрапить навіть до заявки "Реала" на наступний матч Ла Ліги – 1 листопада проти "Валенсії".

Ель Класіко на користь "вершкових"

Попри інцидент, "Реал" здобув важливу перемогу у принциповому протистоянні – 2:1. За мадридців забивали Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем, тоді як єдиний гол "Барселони" оформив Фермін Лопес.

Після цієї перемоги команда Хабі Алонсо з 27 очками очолює турнірну таблицю Ла Ліги, відірвавшись від каталонців на п'ять пунктів.

Раніше ми повідомили, що київському "Динамо" доведеться заплатити за фанатів.

Також ми писали, що Андрій Ярмоленко зробив заяву про конфлікт із Шовковським.

