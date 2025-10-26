"Реал" - "Барселона": обзор и видео всех голов огненного "Эль-Класико"

Мадридский "Реал" и "Барселона" сошлись в очном противостоянии в первом "Эль-Класико" сезона. Матч состоялся в Мадриде на арене "Сантьяго Бернабеу".

О том как прошла игра - рассказывает РБК-Украина .

Ла Лига, 10-й тур

"Реал" - "Барселона" - 2:1

Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 - Фермин, 38

Нереализованный пенальти: Мбаппе (Р), 52 (вратарь)

Удаление: Педри (Б), 90+10 (вторая желтая)

Перед матчем

Это было первое "Эль-Класико" в текущем сезоне. В прошлом - соперники встречались четыре раза: дважды в чемпионате, а также в финалах Кубка и Суперкубка Испании. Во всех играх тогда победила "Барселона".

Первый поединок в сезоне-2024/25 также проходил в октябре в Мадриде. И тогда Ямаль и компания просто уничтожили "сливочных" на глазах их болельщиков. В воротах "Реала", которые защищал Андрей Лунин, оказалось четыре мяча. А матч завершился разгромом: 4:0 - в пользу "Барсы".

Как прошла игра

На этот раз "королевский клуб" впервые на классический поединок выводил в качестве главного тренера Хаби Алонсо.

"Реал" очень резво начал и уже на 2-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Правда, после консультации с ВАР передумал и отменил свое решение.

ВАР еще раз сыграл против "Реала" на 12-й минуте. Мбаппе забил гол, который отменили из-за офсайда.

Еще через десять минут "сливочные" таки забили легальный гол, хотя и здесь были сомнения относительно положения вне игры. Мбаппе получил передачу от Беллингема и точно пробил в угол ворот Щенсны.

"Сливочные" и дальше доминировали, превосходя соперника по всем статьям. Однако пропустили в ответ. "Барса" запрессинговала защитников соперника у их штрафной, заставила ошибиться Гюлера и сравняла счет усилиями Фермина.

Но еще до перерыва "Реал" снова вышел вперед. Фирменный рейд по левому флангу совершил Винисиус, который подал в штрафную. Там Милитао сбросил на Беллингема - англичанин поразил уже пустые ворота.

И буквально сразу "Реал" забил еще - однако Мбаппе снова оказался в офсайде.

После перерыва хозяева упустили еще одну возможность закрепить преимущество. На 52-й минуте Мбаппе не смог переиграть Щенсны с 11-метровой отметки.

На 68-й минуте "Реал" забил уже в третий раз из офсайда. Не засчитали гол Беллингема из-за "вне игры" у Диаса.

В последний игровой отрезок более активной была "Барселона", которая время от времени прижимала соперников к воротам. Однако и сама едва не получила гол, пропуская острые выпады Мбаппе.

В компенсированное время вторую желтую "заработал" барселонец Педри. Удаление спровоцировало настоящую драку на последних минутах с участием даже запасных футболистов. Это, в частности, позволило отметиться в матче и нашему Андрею Лунину. Вратарь, который всю игру провел на скамейке запасных, получил желтую карточку за активность в потасовке.

Турнирное положение

"Реал" победил "Барселону" впервые с апреля 2024 года.

Это позволило подопечным Хаби Алонсо оторваться в турнирной таблице на 5 очков. Мадридцы имеют 27 пунктов и возглавляют чемпионский пелотон Ла Лиги. "Барселона" с 22-мя баллами - вторая.