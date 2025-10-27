"Динамо" придется заплатить за фанатов: что известно о санкциях

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение наложить штрафы на два клуба УПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Наказание для "Динамо"

Столичный клуб обязали уплатить 60 тысяч гривен. Причиной стали "повторные нецензурные выкрики" фанатов во время матча 9-го тура чемпионата против луганской "Зари" (1:1).

Как отметили в КДК, подобное поведение болельщиков портит имидж украинского футбола. В предыдущих турах "Динамо" уже получало предупреждение, однако теперь комитет применил более жесткое наказание.

"Карпаты" тоже под санкциями

Львовские "Карпаты" также оштрафовали - на 70 тысяч гривен. Наказание наложили за аналогичные нарушения, допущенные фанатами во время встречи с "Эпицентром" (1:3).

КДК обещает усилить контроль

УАФ сообщила, что комитет планирует тщательнее отслеживать поведение фанатов на стадионах и не исключает дальнейших санкций в случае повторных инцидентов.