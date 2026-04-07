Возвращение на счастливые корты: Свитолина раскрыла грандиозные планы на грунтовый сезон

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина определилась с графиком выступлений на ближайшие два месяца. Главной целью станет подготовка к "Ролан Гаррос", а начнет свой путь на грунте теннисистка с выступлений за национальную команду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спортсменки порталу "Большой теннис Украины".

Выступления за сборную

После небольшой паузы, связанной с переходом с хардового покрытия, Свитолина выступит за национальную команду в квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польши (10-11 апреля).

Вместе с лидером в состав сборной вошли: Марта Костюк, Александра Олейникова, Людмила и Надежда Киченок.

Грунтовый марафон

Сразу после этого Элина вернется в тур WTA, где ее ждет насыщенный график:

Штутгарт (13-19 апреля): возвращение на немецкие корты впервые с 2021 года.

Мадрид (21 апреля - 3 мая): попытка повторить прошлогодний успех, когда украинка добралась до полуфинала.

Рим (5-17 мая): выступление на турнире, где Свитолина дважды становилась чемпионкой (2017, 2018).

Кульминацией грунтовой части сезона станет "Ролан Гаррос" (24 мая - 7 июня). На кортах Парижа украинка имеет свой лучший показатель побед среди всех турниров Grand Slam - 73%. Последние два года Свитолина стабильно доходила на французском "мэйджоре" до четвертьфинала.

Свитолина в сезоне-2026

Текущий сезон начался для Элины с титула: в январе она победила на турнире WTA 250 в Окленде, добыв 19-й трофей в карьере.

На Australian Open украинка дошла до полуфинала: по дороге туда разгромила третью ракетку мира Коко Гофф (6:1, 6:2), однако в матче за финал уступила Арине Соболенко (2:6, 3:6). До того поражения Свитолина шла с серией из 10 побед подряд.

В феврале на "тысячнике" в Дубае вышла в финал, где проиграла американке Джессике Пегуле (2:6, 4:6).

В марте в Индиан-Уэллсе Свитолина в четвертьфинале в трех сетах одолела вторую ракетку мира Игу Свёнтек (6:2, 4:6, 6:4). Однако в полуфинале проиграла Елене Рыбакиной (5:7, 4:6).

Впервые в карьере Свитолина вышла в четыре полуфинала турниров WTA за первые три месяца года - в Окленде, на Australian Open, в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Сейчас украинка занимает четвертое место в мире по количеству выигранных матчей в 2026 году (25 побед). В обновленном рейтинге WTA Свитолина уверенно удерживает седьмую позицию.