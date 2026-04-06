RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Шанс на реванш: Калинина впервые за два месяца попала в основу WTA

20:28 06.04.2026 Пн
2 мин
Эта случайность изменила все: украинка уже готовила чемоданы, но судьба решила иначе
aimg Екатерина Урсатий
Ангелина Калинина (фото: Getty Images)

Украинская теннисистка Ангелина Калинина впервые за долгое время выступит в основе крупного турнира. Несмотря на поражение в финале отбора в Линце, украинка получила статус "лаки-лузера" и продолжит борьбу за титул.

Путь через квалификацию и счастливый случай

Ангелина Калинина (WTA 120) сумела прервать серию неудач на крупных турнирах. На соревнованиях категории WTA 500 в австрийском Линце украинка начала выступления с квалификационного раунда.

В первом матче она уверенно разобралась с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам.

Однако решающее противостояние за прямую путевку в основу завершилось для украинки поражением.

В матче против "нейтральной" Александры Саснович (WTA 115) Калинина не смогла навязать борьбу, уступив в двух сетах за 1 час 13 минут.

Несмотря на этот результат, турнирная судьба улыбнулась Ангелине.

Из-за отказа чешской теннисистки Сары Бейлек, которая была посеяна под восьмым номером, украинка попала в основную сетку как "лаки-лузер".

Первая основная сетка со времен Australian Open

Для Калининой это важный прорыв, ведь она не выступала на стадии 1/16 финала турниров WTA 250 и выше на протяжении последних двух с половиной месяцев.

В последний раз подобный успех был зафиксирован на Australian Open-2026. Тогда украинка преодолела сито квалификации, но выбыла в первом круге от представительницы Китая.

До выступления в Линце Ангелина имела несколько неудачных попыток на больших кортах, в частности в Брисбене и Клуж-Напоке, где она останавливалась еще на этапе отбора.

В то же время на турнирах низшей категории WTA 125 спортсменка демонстрировала высокие результаты: с конца 2025 года она пять раз доходила до финалов, завоевав три трофея.

Перспективы в Линце: знакомая соперница

В первом раунде основной сетки Калинина встретится с венгеркой Панной Удварди (WTA 71).

Статистика личных встреч на стороне украинки: ранее теннисистки пересекались на корте дважды, и в обоих случаях победу праздновала Ангелина.

В случае успеха в стартовом круге, украинская теннисистка будет иметь шанс существенно улучшить свое положение в мировом рейтинге и закрепить успешную серию текущего сезона.

Ранее мы рассказали, как Ангелина Калинина потеряла титул в Хорватии после серии из 14 побед подряд.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаТеннис