Колено не выдержало: стало известно, почему звездная украинка не смогла выйти в четвертьфинал WTA 500
Украинка Даяна Ястремская не смогла преодолеть барьер второго раунда на турнире серии WTA 500 в Линце. Несмотря на выигранный первый сет, теннисистка уступила румынке Елене-Габриэле Русе из-за проблем со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Ход противостояния: победа в старте и медицинская помощь
Даяна Ястремская начала матч против своей неудобной оппонентки достаточно уверенно. Первая партия осталась за представительницей Украины - 6:4.
Однако уже в начале второго сета инициатива перешла к Русе.
Критическим моментом стал эпизод при счете 0:3 во втором сете, когда Ястремская была вынуждена обратиться за помощью к физиотерапевту.
Жалобы на боли в правом колене заставили украинку взять медицинский таймаут.
Вернувшись на корт, Даяна продолжила борьбу, но состояние здоровья и давление соперницы помешали ей удержать преимущество.
Обе последующие партии завершились в пользу румынки с одинаковым результатом.
Статистика встреч и дальнейшие перспективы
Это поражение стало для Ястремской уже четвертым в матчах против Елены-Габриэлы Русе - украинка пока ни разу не побеждала эту теннисистку в очных поединках. Поединок в Линце длился почти два с половиной часа.
Теперь представительница Румынии ожидает победительницу пары между Еленой Остапенко и Александрой Эалой.
Кто из украинок остался в Австрии
Несмотря на вылет Ястремской, украинское представительство в одиночной сетке Линца сохраняется.
В борьбу вступает Ангелина Калинина, которая получила статус "лаки-лузера". Свой матч она проведет против венгерской теннисистки Панны Удварди.
Напомним, что на предыдущем турнире в Чарльстоне Ястремская также завершила выступления после второго круга.
