ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Что будет в новом выпуске "Холостяка": свидание в Карпатах под дождем и ночевка в палатках

Пятница 14 ноября 2025 14:09
UA EN RU
Что будет в новом выпуске "Холостяка": свидание в Карпатах под дождем и ночевка в палатках Что будет в новой серии "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Иванна Пашкевич

В новом эпизоде романтического реалити "Холостяк" зрителей ждет настоящая проверка чувств и выносливости. Герои шоу отправятся в Карпаты, где вместо привычных роскошных свиданий их ждут палатки, костры и горные дожди.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Любовь - не всегда о комфорте

"Мы приехали в Карпаты, одно из мест моей силы. Поэтому я хочу пригласить девушек в палаточный городок, который я сам для них сделаю. Красивое место, костер - такую романтику я хотел. Надеюсь, что это немного раскроет девушек. Хочу увидеть, какие они, когда немного выходят из зоны комфорта. В жизни всякое бывает и иногда приходится подстраиваться под различные жизненные сложности". - говорит Тарас Цимбалюк.

Что будет в новом выпуске &quot;Холостяка&quot;: свидание в Карпатах под дождем и ночевка в палаткахЧто будет в новой серии "Холостяка" (скриншот)

На этот раз участниц ждет совсем другая неделя. Вместо ключей от номеров их встретит ведущий Григорий Решетник с рюкзаками и заданием - взять только то, что поместится внутрь.

По дороге в лагерь девушки столкнутся с моральной дилеммой: взять снаряжение для всех или оставить выбор другим.

Ведь настоящий характер проявляется не в словах, а в поступках.

Что будет в новом выпуске &quot;Холостяка&quot;: свидание в Карпатах под дождем и ночевка в палаткахЧто будет в новой серии "Холостяка" (скриншот)

Свидание в горах: путь, который открывает правду

Первое свидание состоится на горе Синяк, куда отправятся три девушки.

Каждый шаг подъема станет метафорой отношений - как ведешь себя, когда трудно, и можешь ли поддержать партнера.

Второе свидание - сплав по горной реке. Холодная вода, камни и быстрое течение испытают участниц на доверие и взаимную поддержку.

Что будет в новом выпуске &quot;Холостяка&quot;: свидание в Карпатах под дождем и ночевка в палаткахЧто будет в новой серии "Холостяка" (скриншот)

Магия Купальской ночи

Завершится неделя женским клубом - мастер-классом по плетению венков, которые станут частью особой Церемонии роз, вдохновленной праздником Ивана Купала.

Что будет в новом выпуске &quot;Холостяка&quot;: свидание в Карпатах под дождем и ночевка в палаткахЧто будет в новой серии "Холостяка" (скриншот)

Не пропустите новый выпуск "Холостяка" - в пятницу в 19:00 на СТБ.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк
Новости
РФ повредила посольство Азербайджана в Киеве: как выглядит сквер Алиева (фото, видео)
РФ повредила посольство Азербайджана в Киеве: как выглядит сквер Алиева (фото, видео)
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт