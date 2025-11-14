Что будет в новом выпуске "Холостяка": свидание в Карпатах под дождем и ночевка в палатках

В новом эпизоде романтического реалити "Холостяк" зрителей ждет настоящая проверка чувств и выносливости. Герои шоу отправятся в Карпаты, где вместо привычных роскошных свиданий их ждут палатки, костры и горные дожди.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина .

Любовь - не всегда о комфорте

"Мы приехали в Карпаты, одно из мест моей силы. Поэтому я хочу пригласить девушек в палаточный городок, который я сам для них сделаю. Красивое место, костер - такую романтику я хотел. Надеюсь, что это немного раскроет девушек. Хочу увидеть, какие они, когда немного выходят из зоны комфорта. В жизни всякое бывает и иногда приходится подстраиваться под различные жизненные сложности". - говорит Тарас Цимбалюк.

Что будет в новой серии "Холостяка" (скриншот)

На этот раз участниц ждет совсем другая неделя. Вместо ключей от номеров их встретит ведущий Григорий Решетник с рюкзаками и заданием - взять только то, что поместится внутрь.

По дороге в лагерь девушки столкнутся с моральной дилеммой: взять снаряжение для всех или оставить выбор другим.

Ведь настоящий характер проявляется не в словах, а в поступках.

Что будет в новой серии "Холостяка" (скриншот)

Свидание в горах: путь, который открывает правду

Первое свидание состоится на горе Синяк, куда отправятся три девушки.

Каждый шаг подъема станет метафорой отношений - как ведешь себя, когда трудно, и можешь ли поддержать партнера.

Второе свидание - сплав по горной реке. Холодная вода, камни и быстрое течение испытают участниц на доверие и взаимную поддержку.

Что будет в новой серии "Холостяка" (скриншот)

Магия Купальской ночи

Завершится неделя женским клубом - мастер-классом по плетению венков, которые станут частью особой Церемонии роз, вдохновленной праздником Ивана Купала.

Что будет в новой серии "Холостяка" (скриншот)

Не пропустите новый выпуск "Холостяка" - в пятницу в 19:00 на СТБ.