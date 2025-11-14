Що буде у новому випуску "Холостяка": побачення в Карпатах під дощем і ночівля в наметах

У новому епізоді романтичного реаліті "Холостяк" глядачів чекає справжня перевірка почуттів і витривалості. Герої шоу вирушать у Карпати, де замість звичних розкішних побачень їх чекають намети, багаття та гірські дощі.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Кохання - не завжди про комфорт

"Ми приїхали в Карпати, одне із місць моєї сили. Тому я хочу запросити дівчат у наметове містечко, яке я сам для них зроблю. Красиве місце, вогнище - таку романтику я хотів. Сподіваюсь, що це трішки розкриє дівчат. Хочу побачити, які вони, коли трохи виходять із зони комфорту. В житті всяке буває і іноді доводиться підлаштовуватись під різні життєві складнощі". - каже Тарас Цимбалюк.

Що буде у новій серії "Холостяка" (скріншот)

Цього разу на учасниць чекає зовсім інший тиждень. Замість ключів від номерів їх зустріне ведучий Григорій Решетнік із рюкзаками та завданням - взяти лише те, що вміститься всередину.

Дорогою до табору дівчата зіткнуться з моральною дилемою: взяти спорядження для всіх чи залишити вибір іншим.

Адже справжній характер проявляється не у словах, а у вчинках.

Що буде у новій серії "Холостяка" (скріншот)

Побачення в горах: шлях, який відкриває правду

Перше побачення відбудеться на горі Синяк, куди вирушать три дівчини.

Кожен крок підйому стане метафорою стосунків - як поводишся, коли важко, і чи можеш підтримати партнера.

Друге побачення - сплав гірською річкою. Холодна вода, каміння та швидка течія випробують учасниць на довіру і взаємну підтримку.

Що буде у новій серії "Холостяка" (скріншот)

Магія Купальської ночі

Завершиться тиждень жіночим клубом - майстер-класом із плетіння вінків, які стануть частиною особливої Церемонії троянд, натхненої святом Івана Купала.

Що буде у новій серії "Холостяка" (скріншот)

Не пропустіть новий випуск "Холостяка" - у п’ятницю о 19:00 на СТБ.