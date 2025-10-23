ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Шахтер" полурезервным составом проиграл "Легии" в Лиге конференций: видео голов-шедевров

Четверг 23 октября 2025 21:41
UA EN RU
"Шахтер" полурезервным составом проиграл "Легии" в Лиге конференций: видео голов-шедевров Фото: "Шахтер" уступил "Легии" (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер" во 2-м туре Лиги конференций проводил номинально домашний матч против польской "Легии". Команду из Варшавы "горняки" принимали в другом польском городе - Кракове.

О том, как прошла игра - рассказывает РБК-Украина.

Лига конференций, 2-й тур

"Шахтер" - "Легия" - 1:2

Голы: Мейреллиш, 61 - Августиняк, 16, 90+4

"Шахтер": Фесюн - Азаров, Матвиенко, Грам, Конопля (Винисиус, 84) - Изаки, Марлон Гомес (Назарина, 77), Бондаренко (Глущенко, 59) - Швед (Лукас, 58), Мейреллиш, Эгиналду (Невертон, 59).

До матча

Перед поединком в основном говорили о проблемах "Легии", которая терпит кризис во внутреннем чемпионате и вообще едва не осталась перед игрой еврокубка без главного тренера.

У донецкого клуба также ситуация не самая лучшая, подтверждение этому - последние поединки в УПЛ, где "горняки" не побеждали в двух последних матчах.

Как прошла игра

Арда Туран удивил стартовым составом, который заметно отличался от того набора игроков, что мы видели в оранжевой форме в большинстве поединков сезона. Если бы это был проходной поединок с кем-то из аутсайдеров УПЛ, можно было бы сказать, что тренер выставил ротационный состав, чтобы дать передохнуть основе.

Как бы там ни было, а то что основа "горняков" в этом матче была несыграна, показали уже стартовые минуты. Пока номинальные хозяева что-то нащупывали, искали и пытались строить, гости сразу осуществили результативный выстрел.

На 16-й минуте сумасшедший дальний удар выполнил Августиняк - Фесюн был бессилен.

"Шахтер" пытался атаковать позиционно, но в течение первого тайма и в начале второго у него мало что получалось в плане обострения.

После часа игры Туран совершил сразу три замены, бросив в бой Невертона, Лукаса и Глущенко. Появление свежих сразу дало результат. На 61-й минуте Конопля после паса Лукаса подал в штрафную, где передачу головой замкнул Мейреллиш - 1:1.

В дальнейшем "горняки" пытались выжать максимум из домашнего поединка. Но и поляки демонстрировали желание выиграть. Именно "Легия" создала очень острый момент на последних минутах, который чудом не превратился в победный гол. Фесюн вытащил из угла опасный удар головой от Чолака.

А в компенсированное время защита "Шахтера" привезла себе опасный штрафной, который футболисты "Легии" успешно реализовали. Вторым в матче шедевральным дальним ударом отметился Августиняк.

Что дальше

"Шахтер" после победы в стартовом туре над шотландским "Абердином" (3:2), потерпел первое поражение в Лиге конференций.

Впереди у "горняков" еще четыре поединка на этапе лиги. Ближайший из них - 6 ноября в Кракове против исландского "Брейдаблика".

Ранее мы сообщили, что "Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-10 самых дорогих клубов основного раунда Лиги конференций.

Также смотрите все результаты 3 тура Лиги чемпионов и обновленную турнирную таблицу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Шахтер
Новости
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию