Клуб УПЛ строго наказали за нарушение закона: придется расстаться с миллионами

Футбольный клуб "Полтава", выступающий в Украинской Премьер-лиге, проиграл кассационную жалобу в Верховном суде и должен выплатить крупный штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда .

За что оштрафовали клуб

Суд оставил в силе решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) о наложении штрафа в размере 2,4 миллиона гривен за размещение рекламы казино.

Нарушение было зафиксировано еще в декабре 2023 года. Тогда на фасаде одного из зданий на улице Крещатик в Киеве клуб разместил рекламу: в видеоролике были изображения торговых марок казино.

Экспертная комиссия "Всеукраинская рекламная коалиция" признала этот материал рекламой азартных игр, что является нарушением украинского законодательства. На основании этого заключения КРАИЛ применила к клубу штрафные санкции.

Обжалование не помогло

СК "Полтава" пытался обжаловать решение регулятора в Полтавском окружном административном суде, требуя его отмены. Однако суд отказал в удовлетворении иска.

После этого клуб подал кассационную жалобу в Верховный суд, но 28 октября суд оставил наказание без изменений, подтвердив законность наложенного штрафа.

Что известно о СК "Полтава"

Клуб был создан в 2011 году, но долгое время играл в областных турнирах и чемпионате Украины среди любителей. Профессиональный статус получил в 2021 году. В сезоне-2024/25 команда заняла второе место в Первой лиге и получила прямую путевку в УПЛ.

Текущий сезон - дебютный для "горожан" в элитном дивизионе. Свои домашние матчи СК "Полтава" проводит в Кропивницком. Клубная арена в Полтаве не соответствует нормам УПЛ, а с руководством стадиона "Ворскла" договориться не удалось.

После 11-ти туров чемпионата УПЛ-2025/26 "Полтава" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе лишь шесть очков (одна победа и три ничьи).