Сенсационный рекорд в Формуле-1: 19-летний феномен переписал историю в Канаде

В Монреале завершился пятый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Канады. Победу в заезде вырвал сенсационный новичок команды "Мерседес" Андреа Кими Антонелли, который установил уникальный исторический рекорд серии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.

Исторический триумф Антонелли и драма фаворитов

Итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли стал первым пилотом в истории Формулы-1, который сумел одержать свои первые четыре победы в карьере подряд.

Напарник по команде не смог сдержать юное дарование из-за технических проблем.

Гонка в Монреале началась со скандального инцидента: стартовые огни долго не гасли из-за поломки на болиде Арвида Линдблада.

Пилотам пришлось заходить на второй прогревочный круг, пока британца эвакуировали.

В дальнейшем заезд превратился в триллер с выбором резины и авариями.

Действующий чемпион мира Ландо Норрис ошибся с тактикой пит-стопов, а затем вообще сломал коробку передач и сошел с дистанции.

Главная драма развернулась на 30-м круге. Джордж Расселл, который яростно соревновался с Антонелли за лидерство и едва не протаранил итальянца, вынужден был остановиться из-за поломки двигателя "Мерседес".

После этого фокус внимания сместился на битву за серебро.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после серии блестящих атак все же прошел лидера "Ред Булл" Макса Ферстаппена, подвинув нидерландца на третью строчку.

Суммарно до финиша доехали лишь 16 пилотов из 22.

Итоговая классификация Гран-при Канады

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") Льюис Хэмилтон ("Феррари") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Шарль Леклер ("Феррари") Исак Аджар ("Рэйсинг Буллз") Франко Колапинто ("Альпин") Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") Пьер Гасли ("Альпин") Карлос Сайнс ("Уильямс") Оливер Берман ("Гаас") Оскар Пиастри ("Макларен") Нико Гюлькенберг ("Ауди") Габриэль Бортолето ("Ауди") Эстебан Окон ("Гаас") Лэнс Стролл ("Астон Мартин") Валттери Боттас ("Кадиллак")

Сошли с дистанции: Джордж Расселл ("Мерседес"), Александр Албон ("Уильямс"), Серхио Перес ("Кадиллак"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), Арвид Линдблад ("Рэйсинг Буллз"), Ландо Норрис ("Макларен").

Общий зачет пилотов (после 5 этапов)

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 131

Джордж Расселл ("Мерседес") - 88

Шарль Леклер ("Феррари") - 75

Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 72

Ландо Норрис ("Макларен") - 58

Оскар Пиастри ("Макларен") - 48

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 43

Пьер Гасли ("Альпин") - 20

Оливер Берман ("Гаас") - 18

Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") - 16

Франко Колапинто ("Альпин") - 15

Исак Аджар ("Ред Булл") - 14

Карлос Сайнс ("Уильямс") - 6

Арвид Линдблад ("Рэйсинг Буллз") - 5

Габриэль Бортолето ("Ауди") - 2

Эстебан Окон ("Гаас") - 1

Алекс Албон ("Уильямс") - 1

Серхио Перес ("Кадиллак") - 0

Лэнс Стролл ("Астон Мартин") - 0

Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") - 0

Валттери Боттас ("Кадиллак") - 0

Нико Гюлькенберг ("Ауди") - 0

Кубок конструкторов