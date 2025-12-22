ua en ru
В УПЛ станет больше команд: что изменится со следующего сезона

Понедельник 22 декабря 2025 10:49
В УПЛ станет больше команд: что изменится со следующего сезона Фото: Клубы УПЛ обязали создать еще по одной команде (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально утвердила новый регламент для клубов отечественной Премьер-лиги. Начиная с сезона-2026/27, они обязаны сформировать еще по одной команде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Новые требования УАФ

Согласно решению ассоциации, начиная с сезона-2026/27 каждый клуб УПЛ будет обязан иметь в своей структуре команду U-21. Это означает фактическое возвращение молодежного чемпионата Украины, который был отменен несколько лет назад.

В УАФ отмечают, что это решение направлено на системное развитие молодых футболистов и создание четкой вертикали подготовки игроков к первой команде.

Кроме U-21, УАФ вводит требование постепенной интеграции детско-юношеских команд возрастных категорий U-10-U-17 в структуру клубов, которые стремятся выступать в элитном дивизионе.

Эта норма будет учитываться во время процедуры лицензирования, в соответствии со стандартами качества УЕФА.

Молодежный чемпионат: история и возвращение

Чемпионат Украины среди команд U-21 существовал с 2004 по 2021 годы. Последний раз турнир выигрывало киевское "Динамо".

После отмены молодежным составам позволили выступать отдельными командами в соревнованиях ПФЛ - Первой и Второй лигах. Но этим правом воспользовались единицы - большинство клубов просто расформировали молодежные коллективы.

Идею восстановления турнира ранее поддерживали как клубы УПЛ, так и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

В УАФ ожидают, что возвращение молодежного чемпионата повысит конкурентность среди молодых игроков и облегчит переход футболистов из академий в первые команды. Кроме того, это приблизит систему развития клубов УПЛ к стандартам ведущих европейских лиг.

Ранее мы писали, что ФИФА может запретить "Динамо" избавиться от скандального футболиста.

Также мы рассказали о топ-20 самых дорогих футбольных команд Украины по суммарной стоимости игроков.

