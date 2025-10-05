ua en ru
Сенсация в УПЛ: "Шахтер" разгромно проиграл ЛНЗ, "Динамо" снова потеряло очки

Воскресенье 05 октября 2025 20:09
Сенсация в УПЛ: "Шахтер" разгромно проиграл ЛНЗ, "Динамо" снова потеряло очки Результаты 8-го тура УПЛ (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В чемпионате Украины по футболу завершились матчи 8-го тура, который принес несколько неожиданных результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Провал Шахтера в Киеве

"Горняки" сенсационно уступили ЛНЗ со счетом 1:4. Это первое поражение донецкой команды в текущем чемпионате и первое с 19 апреля. Последний раз "Шахтер" проигрывал с разницей в три гола еще в 2016 году, когда уступил "Днепру" 1:4.

Несмотря на неудачу, команда все еще возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея 17 очков после семи сыгранных матчей.

Динамо снова потеряло очки

Киевляне сыграли вничью 1:1 с "Металлистом 1925" на своем поле. Голом за "Динамо" отметился Назар Волошин, а соперники ответили точным ударом Ивана Литвиненко.

Для подопечных Александра Шовковского это уже четвертая ничья подряд в чемпионате. Последний раз "Динамо" побеждало еще в конце августа в матче с "Полесьем". После восьми туров столичный клуб занимает второе место с 16 очками.

Другие матчи тура

В стартовой игре 8-го тура "Рух" одолел "Колос" (2:0), а "Заря" на выезде обыграла "Эпицентр" (2:1).

"Александрия" дома уступила "Карпатам" (0:2), "Оболонь" разошлась миром с "Вересом" (1:1), а "Полесье" разгромило "Полтаву" (4:0), в свою очередь "Кривбасс" победил "Кудривку" (3:1).

