"Полесье" разбило "Полтаву" и достало "Динамо" в таблице УПЛ

Житомирское "Полесье" не оставило камня на камне от дебютанта УПЛ - "Полтавы". Победа позволила команде Руслана Ротаня ворваться в топ-3 в турнирной таблице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат игры .

УПЛ, 8-й тур

"Полесье" - "Полтава" - 4:0

Голы: Велетень, 13, Брагару, 16, Сарапий, 29 (пенальти), Гайдучик, 84

Разгром еще в первом тайме

Футболисты "Полесья" провели блестящий первый тайм, забив три мяча за полчаса.

Счет открыл Велетень на 13-й минуте - вингер удачно сыграл на добивании после сейва голкипера полтавчан Ермолова, который отразил удар Филиппова.

Уже через три минуты преимущество удвоил Брагару, полузащитник "Динамо", который выступает за житомирский клуб на правах аренды. После суматохи в штрафной площадке он протолкнул мяч в ворота.

На 29-й минуте Сарапий реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Бужина, который заблокировал выстрел Брагару. После этого "Полесье" уверенно контролировало ход игры, позволяя себе снизить темп во втором тайме.

Гости пытались отыграть хотя бы один мяч, но серьезных угроз у ворот Волынца не создавали. Зато житомирцы забили еще раз. Брагару пробил с линии штрафной, мяч задел Гайдучика и влетел в ворота.

"Полесье" в тройке лидеров

После уверенной победы команда Руслана Ротаня набрала 15 очков и поднялась в топ-3 УПЛ.

По набранным очкам житомирцы достали киевское "Динамо", которое свой матч 8-го тура УПЛ проведет в воскресенье, 5 октября, дома против харьковского "Металлиста 1925".