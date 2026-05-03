LELÉKA уже в пути на "Евровидение-2026": артистка готовит особый номер

17:28 03.05.2026 Вс
2 мин
Украинская представительница отправилась в Вену и раскрыла особенность своего номера
aimg Иванна Пашкевич
LELÉKA уже в пути на "Евровидение-2026": артистка готовит особый номер LELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)
Певица LELÉKA вместе с украинской делегацией 3 мая отправилась в Вену, где в этом году будет проходить песенный конкурс "Евровидение-2026".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

"В пути в Вену", - написала артистка.

Перед поездкой артистка рассказала на пресс-конференции, что во время выступления на конкурсе представит особую харьковскую манеру игры на бандуре.

Эту технику в свое время создал Гнат Хоткевич, опираясь на живую традицию кобзарей Слобожанщины.

В Украине она была утрачена, однако сохранилась благодаря украинским эмигрантам, которые выехали в Австралию, США и Канаду.

Напомним, в начале апреля LELÉKA представила конкурсную версию композиции Ridnym.

В ней звучат струнный квинтет GRAFF и бандура в исполнении Ярослава Джуся.

Первую репетицию на сцене венской Stadthalle, где состоится нынешнее "Евровидение", украинская представительница проведет 5 мая.

На конкурсе она выступит во втором полуфинале 14 мая под номером 12.

Постановщиком номера LELÉKA стал режиссер Илья Дуцик.

Что известно о "Евровидении-2026"

Юбилейный, 70-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в столице Австрии - Вене.

Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал пройдет в субботу, 16 мая 2026 года.

В этом году в конкурсе будут участвовать 35 стран. В финал пройдут до 20 победителей полуфиналов.

Автоматически в финале выступят страны "большой пятерки" - Великобритания, Франция, Германия и Италия, за исключением Испании, которая впервые в истории конкурса отказалась от участия, а также страна-победительница предыдущего года - Австрия.

"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы