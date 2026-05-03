LELÉKA уже в пути на "Евровидение-2026": артистка готовит особый номер
Певица LELÉKA вместе с украинской делегацией 3 мая отправилась в Вену, где в этом году будет проходить песенный конкурс "Евровидение-2026".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.
"В пути в Вену", - написала артистка.
LELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)
Перед поездкой артистка рассказала на пресс-конференции, что во время выступления на конкурсе представит особую харьковскую манеру игры на бандуре.
Эту технику в свое время создал Гнат Хоткевич, опираясь на живую традицию кобзарей Слобожанщины.
В Украине она была утрачена, однако сохранилась благодаря украинским эмигрантам, которые выехали в Австралию, США и Канаду.
Напомним, в начале апреля LELÉKA представила конкурсную версию композиции Ridnym.
В ней звучат струнный квинтет GRAFF и бандура в исполнении Ярослава Джуся.
Первую репетицию на сцене венской Stadthalle, где состоится нынешнее "Евровидение", украинская представительница проведет 5 мая.
На конкурсе она выступит во втором полуфинале 14 мая под номером 12.
Постановщиком номера LELÉKA стал режиссер Илья Дуцик.
Что известно о "Евровидении-2026"
Юбилейный, 70-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в столице Австрии - Вене.
Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал пройдет в субботу, 16 мая 2026 года.
В этом году в конкурсе будут участвовать 35 стран. В финал пройдут до 20 победителей полуфиналов.
Автоматически в финале выступят страны "большой пятерки" - Великобритания, Франция, Германия и Италия, за исключением Испании, которая впервые в истории конкурса отказалась от участия, а также страна-победительница предыдущего года - Австрия.