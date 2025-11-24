RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Нацотбор на "Евровидение-2026": опубликован лонг-лист участников

Объявлен лонглист участников Нацотбора на "Евровидение-2026" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В Украине определили список претендентов на участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2026". В лонг-лист вошли всего 15 исполнителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube Суспільного Мовлення.

Весь список участников Нацотбора:

  • JERRY HEIL

  • ANSTAY

  • KHAYAT

  • Karyotype

  • MOLODI

  • LAUD

  • LELEKA

  • MON FIA

  • Monokate

  • Mr. Vel

  • OKS

  • The Elliens

  • Valeria Force

  • Марта Адамчук

  • ЩукаРиба

 

Что известно о "Евровидении-2026"

Юбилейное, 70-е по счету, "Евровидение" пройдет в Вене, Австрия. Город будет принимать конкурс на арене Wiener Stadthalle, где уже проходили шоу в 2015 году.

Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая 2026 года, а финал - на 16 мая. Это будет третий раз, когда столица Австрии станет хозяйкой музыкального соревнования.

Предыдущий сезон конкурса, в 2025 году, сопровождался рядом конфликтов и дискуссий.

Наибольший резонанс вызвала победа Израиля в телеголосовании. Хотя по итоговой сумме баллов страна заняла второе место, такой отрыв в голосах зрителей вызвал сомнения и критику со стороны части аудитории.

Кроме того, несколько государств - в частности Испания, Ирландия, Исландия и Нидерланды - публично заявляли, что могут отказаться от участия в конкурсе из-за допуска Израиля на фоне событий в Газе.

Обсуждение возможного бойкота было перенесено на декабрьское заседание Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза.

