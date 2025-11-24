Нацотбор на "Евровидение-2026": опубликован лонг-лист участников

В Украине определили список претендентов на участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2026". В лонг-лист вошли всего 15 исполнителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube Суспільного Мовлення.
JERRY HEIL
ANSTAY
KHAYAT
Karyotype
MOLODI
LAUD
LELEKA
MON FIA
Monokate
Mr. Vel
OKS
The Elliens
Valeria Force
Марта Адамчук
ЩукаРиба
Юбилейное, 70-е по счету, "Евровидение" пройдет в Вене, Австрия. Город будет принимать конкурс на арене Wiener Stadthalle, где уже проходили шоу в 2015 году.
Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая 2026 года, а финал - на 16 мая. Это будет третий раз, когда столица Австрии станет хозяйкой музыкального соревнования.
Предыдущий сезон конкурса, в 2025 году, сопровождался рядом конфликтов и дискуссий.
Наибольший резонанс вызвала победа Израиля в телеголосовании. Хотя по итоговой сумме баллов страна заняла второе место, такой отрыв в голосах зрителей вызвал сомнения и критику со стороны части аудитории.
Кроме того, несколько государств - в частности Испания, Ирландия, Исландия и Нидерланды - публично заявляли, что могут отказаться от участия в конкурсе из-за допуска Израиля на фоне событий в Газе.
Обсуждение возможного бойкота было перенесено на декабрьское заседание Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза.
