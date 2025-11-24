Нацвідбір на "Євробачення-2026": опубліковано лонг-ліст учасників

В Україні визначили список претендентів на участь у національному відборі на конкурс "Євробачення-2026". До лонг-ліста увійшли загалом 15 виконавців.
JERRY HEIL
ANSTAY
KHAYAT
Karyotype
MOLODI
LAUD
LELEKA
MON FIA
Monokate
Mr. Vel
OKS
The Elliens
Valeria Force
Марта Адамчук
ЩукаРиба
Ювілейне, 70-те за ліком, “Євробачення” пройде у Відні, Австрія. Місто прийматиме конкурс на арені Wiener Stadthalle, де вже відбувалися шоу у 2015 році.
Півфінали заплановані на 12 та 14 травня 2026 року, а фінал - на 16 травня. Це буде третій раз, коли столиця Австрії стане господаркою музичного змагання.
Попередній сезон конкурсу, у 2025 році, супроводжувався низкою конфліктів та дискусій.
Найбільший резонанс викликала перемога Ізраїлю в телеголосуванні. Хоча за підсумковою сумою балів країна посіла друге місце, такий відрив у голосах глядачів спричинив сумніви та критику з боку частини аудиторії.
Крім того, кілька держав - зокрема Іспанія, Ірландія, Ісландія та Нідерланди - публічно заявляли, що можуть відмовитися від участі в конкурсі через допуск Ізраїлю на тлі подій у Газі.
Обговорення можливого бойкоту було перенесене на грудневе засідання Генеральної асамблеї Європейської мовної спілки.
