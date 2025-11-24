UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Нацвідбір на "Євробачення-2026": опубліковано лонг-ліст учасників

Оголошено лонгліст учасників Нацвідбору на "Євробачення-2026" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

В Україні визначили список претендентів на участь у національному відборі на конкурс "Євробачення-2026". До лонг-ліста увійшли загалом 15 виконавців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube Суспільного Мовлення.

Увесь список учасників Нацвідбору:

  • JERRY HEIL

  • ANSTAY

  • KHAYAT

  • Karyotype

  • MOLODI

  • LAUD

  • LELEKA

  • MON FIA

  • Monokate

  • Mr. Vel

  • OKS

  • The Elliens

  • Valeria Force

  • Марта Адамчук

  • ЩукаРиба

 

Що відомо про "Євробачення-2026"

Ювілейне, 70-те за ліком, “Євробачення” пройде у Відні, Австрія. Місто прийматиме конкурс на арені Wiener Stadthalle, де вже відбувалися шоу у 2015 році.

Півфінали заплановані на 12 та 14 травня 2026 року, а фінал - на 16 травня. Це буде третій раз, коли столиця Австрії стане господаркою музичного змагання.

Попередній сезон конкурсу, у 2025 році, супроводжувався низкою конфліктів та дискусій.

Найбільший резонанс викликала перемога Ізраїлю в телеголосуванні. Хоча за підсумковою сумою балів країна посіла друге місце, такий відрив у голосах глядачів спричинив сумніви та критику з боку частини аудиторії.

Крім того, кілька держав - зокрема Іспанія, Ірландія, Ісландія та Нідерланди - публічно заявляли, що можуть відмовитися від участі в конкурсі через допуск Ізраїлю на тлі подій у Газі.

Обговорення можливого бойкоту було перенесене на грудневе засідання Генеральної асамблеї Європейської мовної спілки.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняЗірки шоу-бізнесу