Семью певицы GRISANA обвинили в "криминальном прошлом": она ответила

Украинская певица GRISANA (настоящее имя - Анастасия Грицун) оказалась в центре публичного скандала после появления в Instagram анонимного сообщения, в котором автор заявил о якобы криминальном прошлом ее семьи и происхождении средств на развитие карьеры артистки.

Что заявил анонимный аккаунт

Анонимный профиль tyhapravda опубликовал сообщение, где утверждает, что отец певицы Дмитрий Грицун якобы связан с делами о заказных убийствах и взяточничестве.

"Нас снова на*бали... Есть имя, которое должен знать каждый - Грицун Анастасия Дмитриевна... чей отец официально является инициатором заказных убийств, взяточником коррупционером", - говорится в заметке анонима.

Автор также заявляет, что GRISANA в юном возрасте якобы стала совладелицей отеля в Павлограде.

"Анастасия в 22-м году стала совладелицей отеля в Павлограде...",- утверждает аноним.

В заметке также упомянуто предположение о возможной "замалчиваемой" связи финансирования творчества с якобы деятельностью ее семьи.

В конце автор аккаунта объясняет свою анонимность.

"Это сообщение я записываю с анонимного аккаунта... Если вы видите это - значит, у нас еще есть шанс быть услышанными", - заявил аноним.

Аноним сделал заявление о семье GRISANA (скриншот)

Позиция GRISANA

Певица обнародовала ответ в своих соцсетях и назвала информацию недостоверной.

"Распространенная информация не соответствует действительности... она является искаженной, преувеличенной и создает ложное представление обо мне", - заявила GRISANA.

Отдельно артистка опровергла утверждение об отеле.

"Что касается отеля, то ни я, ни члены моей семьи не являюсь и никогда не были его владельцами и не имеем права собственности на это помещение", - пояснила она.

GRISANA также сообщила, что развитие ее проекта финансируют другие люди.

GRISANA (фото: instagram.com/grisana.gris)

"С самого начала запуска проекта я имею двух партнеров, не связанных с моей семьей. Также мы реинвестируем то, что зарабатываем", - добавила певица.

Она иронично отреагировала на предположения о высоких бюджетах.

"Мне и моей команде приятно, что бюджет моего творчества оценивают гораздо больше, чем есть на самом деле... будем стараться удивлять вас дальше", - подытожила артистка.

Комментарий музыкального обозревателя

Музыкальный критик Роман Бутурлакин обратил внимание на несоответствия между словами певицы и данными из реестров.

"Она все опровергает и говорит, что к отелю отношения не имеет, однако как объяснить то, что в открытых источниках владельцы отеля и торговой марки "GRISANA" имеют одно имя и адрес?", - прокомментировал Бутурлакин.

Также он обнародовал финансовые данные.

"Прикрепляю официальный доход только из отеля - 3,5 миллиона гривен за 2 года... Но не ее отель, то не ее, так сказать", - отметил он.

Официальный доход отеля "Крокс" (скриншот)

Что известно о GRISANA

Анастасия занимается вокалом более 11 лет и сама пишет музыку. Дебютный альбом "Роскошная и злая" артистка выпустила как самопродюсерский проект.

В 14 лет она прошла прослушивание в киевской школе вокала - именно тогда, по ее словам, появилось осознание, что хочет работать на сцене.

Дальнейшее обучение и системные тренировки позволили постепенно сформировать ее профессиональные навыки, хотя начало, как отмечает сама певица, было "без особого таланта".

GRISANA (фото: instagram.com/grisana.gris)

Сценический образ GRISANA включает рыжее каре, яркий стиль и R&B-звучание.

Псевдоним она трактует как личный символ, а визуальную эстетику выстраивает вместе с креативным директором.

Артистка участвовала в Нацотборе на "Евровидение-2025" и в 2025 году представила дебютный альбом. Планировала коллаборацию с Кажанной, но ее перенесли из-за разных творческих подходов.

Кроме вокала, GRISANA учится актерскому мастерству и танцам и заявляет о намерении реализовать себя в кино.

GRISANA (фото: instagram.com/grisana.gris)