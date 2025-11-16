ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Дисбаланс": кума Козловского объяснила, почему больше не работает его пиарщицей

Воскресенье 16 ноября 2025 18:01
UA EN RU
"Дисбаланс": кума Козловского объяснила, почему больше не работает его пиарщицей Юла с Виталием Козловским и его женой (фото: instagram.com/yulattt)
Автор: Полина Иваненко

Украинская пиарщица Юла высказалась о завершении сотрудничества с певцом Виталием Козловским, сыну которого она стала крестной мамой. Вместе они работали более года.

Как сообщает РБК-Украина, пиарщица и жена Анатолия Анатолича назвала причину завершения сотрудничества с Козловским в новом выпуске "Ближче до зірок".

Почему Юла больше не работает со своим кумом

Пиарщица сразу отметила, что у нее хорошие отношения с семьей Козловского. Но она разграничивает дружбу и работу.

"Я крестная манюни нашей, Оскара. Я его очень люблю. Мы дружим семьями, все хорошо. Просто работа отдельно, а семейные дела отдельно", - сказала Юла.

При этом она пояснила, что у нее и певца не сошлись взгляды. Поэтому они решили прекратить сотрудничество, но на позитивной ноте.

"У каждого свое видение, у меня, как у профессионала своего пути - пиарщика, у Виталия, как у артиста. Так мы поняли, что немножко у нас есть дисбаланс в видении, потому что за семейным столом мы все равны, а на работе каждый имеет свой топ-уровень. Поэтому мы решили разойтись для всех красиво", - добавила она.

&quot;Дисбаланс&quot;: кума Козловского объяснила, почему больше не работает его пиарщицейЮла крестила сына Козловского (фото: instagram.com/yulattt)

Напомним, о разрыве сотрудничества Юлы и Козловского стало известно в августе этого года. И уже тогда пиарщица отмечала, что это никак не повлияет на их дружеские отношения.

"Я всегда открыта и готова помочь, когда это будет нужно Виталию, ведь я - крестная мама его сына, и наши связи навсегда останутся родственными. Мы относимся друг к другу с большим уважением, и я всегда готова к консультациям и советам", - говорила Юла.

"На берегу мы договаривались быть честными друг перед другом. Я не хочу, чтобы работа нас не сближала, а отдаляла. Но наше сотрудничество - это на всю жизнь, потому что у нас есть наш маленький Оскар", - добавляла она.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Козловский Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Армия РФ постепенно теряет контроль над Купянском, - Силы обороны
Армия РФ постепенно теряет контроль над Купянском, - Силы обороны
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт