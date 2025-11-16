"Дисбаланс": кума Козловского объяснила, почему больше не работает его пиарщицей

Украинская пиарщица Юла высказалась о завершении сотрудничества с певцом Виталием Козловским, сыну которого она стала крестной мамой. Вместе они работали более года.

Как сообщает РБК-Украина , пиарщица и жена Анатолия Анатолича назвала причину завершения сотрудничества с Козловским в новом выпуске "Ближче до зірок".

Почему Юла больше не работает со своим кумом

Пиарщица сразу отметила, что у нее хорошие отношения с семьей Козловского. Но она разграничивает дружбу и работу.

"Я крестная манюни нашей, Оскара. Я его очень люблю. Мы дружим семьями, все хорошо. Просто работа отдельно, а семейные дела отдельно", - сказала Юла.

При этом она пояснила, что у нее и певца не сошлись взгляды. Поэтому они решили прекратить сотрудничество, но на позитивной ноте.

"У каждого свое видение, у меня, как у профессионала своего пути - пиарщика, у Виталия, как у артиста. Так мы поняли, что немножко у нас есть дисбаланс в видении, потому что за семейным столом мы все равны, а на работе каждый имеет свой топ-уровень. Поэтому мы решили разойтись для всех красиво", - добавила она.

Юла крестила сына Козловского (фото: instagram.com/yulattt)

Напомним, о разрыве сотрудничества Юлы и Козловского стало известно в августе этого года. И уже тогда пиарщица отмечала, что это никак не повлияет на их дружеские отношения.

"Я всегда открыта и готова помочь, когда это будет нужно Виталию, ведь я - крестная мама его сына, и наши связи навсегда останутся родственными. Мы относимся друг к другу с большим уважением, и я всегда готова к консультациям и советам", - говорила Юла.

"На берегу мы договаривались быть честными друг перед другом. Я не хочу, чтобы работа нас не сближала, а отдаляла. Но наше сотрудничество - это на всю жизнь, потому что у нас есть наш маленький Оскар", - добавляла она.