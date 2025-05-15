"Я бы ничего не менял". Что говорил Максим Нелипа о жизни, войне и Украине

На фронте погиб Максим Нелипа - известный актер, телеведущий и военный ВСУ, который до последнего оставался верен своему выбору. Он часто говорил об ответственности, любви к Украине и готовности бороться за свободу.

РБК-Украина (проект Styler) собрало его самые сильные цитаты, которые сегодня звучат особенно трогательно.

Про знакомство с женой Тамарой

О личной жизни Максима Нелипы известно не многое. В одном из интервью он рассказывал о знакомстве с женой Тамарой на "Таврийских играх".

"Моя будущая жена приехала на "Таврийские игры" в качестве представителя технического спонсора, а я, в свою очередь, в это время на дневных сценах фестиваля вел разнообразные конкурсы, репетиции и т.д. В первый же вечер, в ночь с 30 апреля на 1 мая, на верхней палубе одного из кораблей, где мы с друзьями искали свободный столик, сидела небольшая группа людей. Среди этих людей была и Тамара", - вспоминал Нелипа.

"Мы подсели к ним и начали играть в разные игры: тесты, вопросы-ответы. Я сразу же заметил, что мы одинаково стали отвечать на вопросы. На следующий день мне ничего не оставалось, как попытаться подойти и познакомиться поближе, а через два дня я уже звонил домой и говорил, что возвращаюсь с "Таврийских игр" с будущей женой!" - подчеркнул он.

Про жизнь

В одном из интервью Нелипу спросили, доволен ли он тем, как сложилась его жизнь.

"Даже если бы была возможность что-либо изменить - я бы ничего не менял. Конечно, среди приятных воспоминаний есть и грустные моменты, но все, что нас не убивает - делает сильнее. Если бы я что-то изменил в прошлом, непременно чего-нибудь избавился бы в будущем. Это как раз не та лотерея, в которую хотелось бы сыграть", - честно признался тогда Максим Нелипа.

Про повестку и мобилизацию

Еще в 2014 году телеведущий в одном из интервью рассказал, что получил повестку и не намерен уклоняться от службы.

"Повестка пришла в домашний адрес. Сейчас отправляют на прохождение медкомиссии, а там посмотрим. В случае необходимости уклоняться от исполнения долга перед страной не стану, я готов защищать Украину. Это обязанность каждого, независимо от профессии", - говорил он.

Про войну и ВСУ

Сразу же после начала полномасштабного вторжения шоумен пошел в ТРО, а затем мобилизовался в ВСУ.

В марте 2022-го он опубликовал в Facebook фото в форме и с оружием, а в графе о работе указал Вооруженные Силы Украины.

В том же году он опубликовал в сети песню, посвященную ВСУ.

"Первая попытка выложить что-то прилично-значимое в ФБ. Комментарии излишни. Сразу извиняюсь за то, что сел голос, неточности в словах и ритме. Перепоем! Обязательно! После Победы! Все вместе! Все будет Украина!" - отметил тогда Максим.

Про мир и победу

Свой день рождения 15 октября 2023 года Нелипа встретил с побратимами на фронте. Тогда он написал трогательный пост в соцсети Facebook.

"Искренне благодарю всех за невероятное количество поздравлений, добрых и теплых слов, важных и глубоких пожеланий! Спасибо побратимам, которые разделили этот момент, также находясь на службе. И пусть осуществится главное и самое актуальное желание - Мира Украине и Победы!" - написал он.



Максим Нелипа с марта 2022 года защищал Украину в ВСУ (фото: instagram.com/nelimax252)

Напомним, будущий актер и воин родился и вырос в Киеве. Закончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Получил специальность инженера-приборостроителя. Также он имел военно-учетную специальность - оператор-разведчик (средства радиолокационной разведки).

С 2004 года работал на различных развлекательных шоу на украинском телевидении: 2004-2006 – "Проиграй миллион" (канал ICTV), 2007-2009 - "Погода". С 2004 по 2011 год был ведущим квартирной лотереи "Кто там?" на телеканалах УТ-1 и 1+1.

Кроме того, снимался в кино и участвовал в проектах "Дизель Студио".

У Нелипы осталась супруга и двое детей.



Максим Нелипа - архивное фото (скриншот)