Ярмолюк создал победный гол "Брентфорда": видео шедевра из АПЛ
Последний поединок 8-го тура английской Премьер-лиги состоялся в понедельник, 20 октября. Столичный "Вест Хэм" на своем поле принимал "Брентфорд" украинца Егора Ярмолюка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
АПЛ, 9-й тур
"Вест Хэм" - "Брентфорд" - 0:2
Голы: Игор Тиаго, 43, Йенсен, 90+5
Как прошла игра
Решающими в целом равном противостоянии стали заключительные минуты первого тайма. Именно в этот период гости забили аж два гола. Один из них, уже в компенсированное время, судьи не засчитали, проверив с помощью ВАР.
Но перед ним "Брентфорд" забил чисто. А голевую атаку организовал украинец Ярмолюк. Именно он блестящим пасом со своей половины поля нашел одноклубника возле штрафной соперников. Партнеры по команде не промахнулись и довели дело до логического завершения. Точный удар на свой счет записал бразилец Игор Тиаго.
Во втором тайме "Брентфорд" мастерски удерживал результат, а в компенсированное время забил во второй раз: точку в поединке поставил Матиас Йенсен, результативно завершив быструю контратаку. Ярмолюк провел на поле все 90 минут.
Турнирное положение
"Брентфорд" одержал 3-ю победу в 8-ми матчах и понемногу поднимается в турнирной таблице АПЛ.
Сейчас он с 10-ю очками на 13-й строчке. Впереди "Эвертон" Виталия Миколенко с 11-ю баллами. А лидирует в чемпионате "Арсенал" - 19 пунктов.
