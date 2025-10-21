ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ярмолюк создал победный гол "Брентфорда": видео шедевра из АПЛ

Вторник 21 октября 2025 00:07
UA EN RU
Ярмолюк создал победный гол "Брентфорда": видео шедевра из АПЛ Фото: Игор Тиаго завершаю атаку, которую начал украинец (x.com/brentfordfc)
Автор: Андрей Костенко

Последний поединок 8-го тура английской Премьер-лиги состоялся в понедельник, 20 октября. Столичный "Вест Хэм" на своем поле принимал "Брентфорд" украинца Егора Ярмолюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

АПЛ, 9-й тур

"Вест Хэм" - "Брентфорд" - 0:2

Голы: Игор Тиаго, 43, Йенсен, 90+5

Как прошла игра

Решающими в целом равном противостоянии стали заключительные минуты первого тайма. Именно в этот период гости забили аж два гола. Один из них, уже в компенсированное время, судьи не засчитали, проверив с помощью ВАР.

Но перед ним "Брентфорд" забил чисто. А голевую атаку организовал украинец Ярмолюк. Именно он блестящим пасом со своей половины поля нашел одноклубника возле штрафной соперников. Партнеры по команде не промахнулись и довели дело до логического завершения. Точный удар на свой счет записал бразилец Игор Тиаго.

Во втором тайме "Брентфорд" мастерски удерживал результат, а в компенсированное время забил во второй раз: точку в поединке поставил Матиас Йенсен, результативно завершив быструю контратаку. Ярмолюк провел на поле все 90 минут.

Турнирное положение

"Брентфорд" одержал 3-ю победу в 8-ми матчах и понемногу поднимается в турнирной таблице АПЛ.

Сейчас он с 10-ю очками на 13-й строчке. Впереди "Эвертон" Виталия Миколенко с 11-ю баллами. А лидирует в чемпионате "Арсенал" - 19 пунктов.

Ранее мы рассказали о неожиданном лидере по итогам 9-го тура УПЛ.

Также читайте о том, как Лунин получил шанс сыграть в Лиге чемпионов против "Ювентуса".

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат Англии
Новости
В нескольких областях Украины частично пропал свет: что известно
В нескольких областях Украины частично пропал свет: что известно
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов