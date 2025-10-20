Лунин получил неожиданный шанс сыграть в Лиге чемпионов: готовится к битве с "Ювентусом"
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может неожиданно дебютировать в сезоне-2025/26 сразу в Лиге чемпионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cadena Ser.
Травма Куртуа
19 октября в матче 9-го тура Ла Лиги, в котором "Реал" победил "Хетафе" (1:0), получил травму основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа.
По данным испанских СМИ, у бельгийца повреждение ноги, из-за которого он может пропустить ближайший матч Лиги чемпионов. Его участие в поединке с "Ювентусом", который состоится в Мадриде в среду, 22 октября, остается под вопросом.
Куртуа должен восстановиться к главному матчу осени - "Эль-Класико" против "Барселоны". Этот матч состоится 26 октября в Мадриде.
Шанс для Лунина
Если Куртуа не успеет восстановиться, украинский голкипер получит шанс сыграть в матче Лиги чемпионов.
Это может стать его первым официальным выступлением в сезоне-2025/26, ведь до сих пор он не получал игровой практики.
В прошлом сезоне Лунин выходил преимущественно в матчах Кубка Испании и подменял Куртуа в других турнирах, продемонстрировав стабильную игру. Однако, когда бельгиец возвращался из лазарета, непременно оставался в запасе.
