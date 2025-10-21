Ярмолюк створив переможний гол "Брентфорда": відео шедевру з АПЛ
Останній поєдинок 8-го туру англійської Прем'єр-ліги відбувся у понеділок, 20 жовтня. Столичний "Вест Хем" на своєму полі приймав "Брентфорд" українця Єгора Ярмолюка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
АПЛ, 9-й тур
"Вест Хем" – "Брентфорд" – 0:2
Голи: Ігор Тіаго, 43, Єнсен, 90+5
Як пройшла гра
Вирішальними у загалом рівному протистоянні стали заключні хвилини першого тайму. Саме в цей період гості забили аж два голи. Один з них, вже в компенсований час, судді не зарахували, перевіривши за допомогою ВАР.
Але перед ним "Брентфорд" забив чисто. А гольову атаку організував українець Ярмолюк. Саме він блискучим пасом зі своєї половини поля знайшов одноклубника біля штрафного суперників. Партнери по команді не схибили і довели справу до логічного завершення. Точний удар на свій рахунок записав бразилець Ігор Тіаго.
У другому таймі "Брентфорд" майстерно утримував результат, а у компенсований час забив удруге: крапку в поєдинку поставив Матіас Єнсен, результативно завершивши швидку контратаку. Ярмолюк провів на полі всі 90 хвилин.
Турнірне становище
"Брентфорд" здобув 3-тю перемогу у 8-ми матчах та потроху підіймається в турнірній таблиці АПЛ.
Зараз він з 10-ма очками на 13-й сходинці. Попереду "Евертон" Віталія Миколенка з 11-ма балами. А лідирує в чемпіонаті "Арсенал" – 19 пунктів.
