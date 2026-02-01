ua en ru
Кровавая битва в Нью-Йорке: Стивенсон победил Лопеса и стал чемпионом мира в четвертом весе

Воскресенье 01 февраля 2026 10:54
Шакур Стивенсон против Теофимо Лопеса (фото: DAZN Boxing)
Автор: Андрей Костенко

Американский боксер Шакур Стивенсон одержал одну из самых громких побед в карьере. Чемпион WBC в легком весе победил обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса и завоевал новый пояс.

Подробности звездного противостояния - сообщает РБК-Украина.

Как прошел бой

Поединок стал главным событием вечера бокса на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Стивенсон захватил инициативу с первых минут. Уже в двух стартовых раундах он существенно превзошел соперника по точности - 18 попаданий против лишь 7 у Лопеса.

Шакур умело контролировал дистанцию, работал джебом и регулярно разбивал защиту оппонента. В четвертом раунде он серьезно пошатнул чемпиона ударом по корпусу - Лопес еле удержался на ногах, но смог продолжить бой.

Стивенсон методично забирал раунд за раундом. Во второй половине поединка Лопесу пришлось еще и боксировать с рассечением. Несмотря на попытки активизироваться в конце встречи, переломить ход боя чемпион не смог.

Поединок продлился все 12 раундов, после чего судьи единогласно отдали победу Стивенсону - 119:109 на всех трех записках.

Кровавая битва в Нью-Йорке: Стивенсон победил Лопеса и стал чемпионом мира в четвертом весе

Четвертый дивизион в карьере

Стивенсон одержал победу в 25-м поединке подряд (идет без поражений) и стал чемпионом мира уже в четвертой весовой категории. Ранее он владел титулами в полулегком, втором полулегком и легком весе.

По данным ESPN, 28-летний американец установил рекорд - ему понадобилось всего семь лет, чтобы стать чемпионом в четырех дивизионах.

В то же время для Лопеса, который в 2020 году нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира, это уже второй проигрыш в карьере. Ранее он уступил Джорджу Камбососу, а теперь потерял пояс WBO, который защищал в четвертый раз.

Ранее мы рассказали, где в Украине смотреть бои Гвоздика и Богачука в шоу в Лас-Вегасе.

Также узнайте, как Усик может возглавить рекордное боксерское шоу в США.

