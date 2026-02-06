"Будут невероятные турниры". Усик пообещал боксерские шоу в Украине: прямая речь
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик анонсировал проведение серии боксерских турниров в Украине. Первый вечер бокса планируют организовать уже этой весной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Усика.
Особый подарок чемпиона
По словам Александра, мероприятия будут проходить под эгидой его промоутерской компании Usyk 17 Promotions, которую он основал вместе с партнерами в 2020 году.
Боксер пообещал подготовить для болельщиков "особый подарок" и отметил, что детали первого шоу объявят позже.
"Весной в Украине состоится турнир под эгидой Usyk 17 Promotions. Чуть позже сообщим, когда и где он пройдет, а также кто выступит в главном бою и андеркарде", - заявил чемпион.
Ставка - на украинских талантов
Усик подчеркнул, что целью проекта является поддержка молодых и перспективных боксеров.
По его словам, компания планирует помогать спортсменам развиваться, приобретать опыт и выходить на международный уровень.
"Мы будем проводить невероятные турниры, собирать всех талантливых боксеров Украины и не только и помогать им достигать своих целей. Будем работать для роста нового поколения чемпионов", - добавил он.
Когда может состояться первый вечер бокса
Ранее появлялась информация, что первый турнир Usyk 17 Promotions могут провести 21 марта. Ожидается, что событие будет транслировать стриминговая платформа DAZN.
