Рейтинг Р4Р от The Ring: Усик получил неожиданного соперника

Вторник 10 февраля 2026 10:03
Рейтинг Р4Р от The Ring: Усик получил неожиданного соперника Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Авторитетный боксерский журнал The Ring представил первый в 2026 году рейтинг лучших бойцов мира независимо от весовой категории (pound-for-pound). В топ-3 произошло громкое изменение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.

Прорыв Стивенсона

Главным прорывом месяца стал американец Шакур Стивенсон. В последний день января он завоевал титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), победив соотечественника Теофимо Лопеса.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился уверенной победой Шакура по очкам. Таким образом американец стал чемпионом уже в четвертой весовой категории, существенно укрепив свои позиции в мировой иерархии.

Изменения в рейтинге

Благодаря этой победе Стивенсон поднялся сразу на четыре ступеньки в рейтинге и теперь занимает третье место. Выше него остаются только Александр Усик и Наоя Иноуэ.

В то же время сразу несколько звезд потеряли по одной позиции - среди них Джесси Родригес, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Дзунто Накатани.

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:

  1. Александр Усик (Украина, супертяжелый вес - 24-0, 15 КО)
  2. Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший - 32-0, 27 КО)
  3. Шакур Стивенсон (США, первый полусредний - 25-0, 11 КО)
  4. Джесси Родригес (США, второй наилегчайший - 23-0, 16 КО)
  5. Дмитрий Бивол (полутяжелый 24-1, 12 КО)
  6. Артур Бетербиев (полутяжелый - 21-1, 20 КО)
  7. Дзунто Накатани (Япония, наилегчайший - 32-0, 24 КО)
  8. Давид Бенавидес (США, полутяжелый - 31-0, 25 КО)
  9. Девин Хэйни (США, полусредний - 33-0, 15 КО)
  10. Оскар Колласо (Пуэрто-Рико, минимальный - 13-0, 10 КО)

Усик остается единственным представителем супертяжелой весовой категории в рейтинге The Ring. Последний раз другой хевивейтер - британец Тайсон Фьюри - входил в десятку в 2022 году.

Ранее мы писали, что Усик пообещал организовать боксерские шоу в Украине.

Также мы писали о том, что Усик может возглавить рекордное боксерское шоу в США.

