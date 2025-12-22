ua en ru
Рейтинг самых дорогих клубов: кто доминирует в мировом спорте прямо сейчас

Понедельник 22 декабря 2025 12:47
Рейтинг самых дорогих клубов: кто доминирует в мировом спорте прямо сейчас Фото: "Далас Ковбойз" из НФЛ удерживает лидерство девятый год подряд (x.com/dallascowboys)
Автор: Андрей Костенко

Авторитетное бизнес-издание Forbes опубликовало рейтинг самых дорогих клубов мирового спорта. В нем доминируют представители американских профессиональных лиг. Показатели европейские грандов значительно скромнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.

Новый исторический максимум

Совокупная стоимость 50-ти самых дорогих спортивных команд планеты достигла 353 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом.

В среднем каждый клуб из рейтинга оценивается в 7,1 млрд долларов - это на 22% больше, чем в прошлом году, и более чем вдвое превышает показатели четырехлетней давности.

"Ковбои" удерживают лидерство

Самой дорогой спортивной франшизой мира снова стали "Даллас Ковбойз". Клуб НФЛ (американский футбол) занимает первое место в рейтинге девятый год подряд, а его стоимость достигла 13 млрд долларов (+29% за год).

В прошлом сезоне "ковбои" заработали более 1,2 млрд долларов, опередив все остальные команды мира.

Клуб "десяти миллиардов"

После того как "Ковбойз" первыми преодолели отметку в 10 млрд долларов, к элитному клубу присоединились еще несколько грандов:

  • "Голден Стэйт Уорриорз" (баскетбол) - 11 млрд
  • "Лос-Анджелес Рэмз" (американский футбол) - 10,5 млрд
  • "Нью-Йорк Джаентс" (американский футбол) - 10,1 млрд
  • "Лос-Анджелеса Лейкерс" (баскетбол) - 10 млрд

Рядом с этой чертой уже находится еще один представитель НБА - "Нью-Йорк Никс" (9,75 млрд).

Взрыв от телетрансляций

Стремительное подорожание спортивных клубов эксперты связывают прежде всего со взрывным ростом доходов от телетрансляций.

В частности, НБА заключила 11-летние контракты на 76 млрд долларов, а НФЛ обеспечила себе не менее 125,5 млрд доходов от медиаправ до 2033 года.

Благодаря этому средние доходы клубов НБА и НФЛ за десятилетие выросли на 141% и 91% соответственно.

НФЛ - безоговорочный доминатор

Американский футбол уверенно лидирует в рейтинге: 30 из 32-ти клубов НФЛ вошли в топ-50.

Для сравнения, в рейтинге только четыре футбольных клуба Европы, среди которых мадридский "Реал" (6,75 млрд - 20-е место), "Манчестер Юнайтед" (6,6 млрд - 24-е), "Барселона" (5,65 млрд - 42-е) и "Ливерпуль" (5,4 млрд - 48-е). Еще десять лет назад именно мадридцы возглавляли мировой рейтинг.

Формула-1 и НБА возвращают позиции

После паузы в список вернулась Формула-1 - команды "Феррари" и "Мерседес" теперь оцениваются минимум в 6 млрд долларов.

В то же время НБА имеет 12 представителей в топ-50 - больше всего после НФЛ.

Самые дорогие клубы мира, топ-20 (в скобках - позиция в прошлом году):

  1. (1) "Даллас Ковбойз" (американский футбол) - 13 млрд долларов
  2. (2) "Голден Стейт Уорриорз" (баскетбол) - 11 млрд.
  3. (3). "Лос-Анджелес Рэмз" (американский футбол) - 10,5 млрд.
  4. (7). "Нью-Йорк Джаентс" (американский футбол) - 10,1 млрд
  5. (8). "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол) - 10 млрд
  6. (5). "Нью-Йорк Никс" (баскетбол) - 9,75 млрд.
  7. (6). "Нью-Ингленд Пэтриотс" (американский футбол) - 9 млрд.
  8. (10). "Сан-Франциско Форти-Найнерс" (американский футбол) - 8,6 млрд
  9. (12). "Филадельфия Иглз" (американский футбол) - 8,3 млрд
  10. (15). "Чикаго Берз" (американский футбол) - 8,2 млрд
  11. (4). "Нью-Йорк Янкиз" (бейсбол) - 8,2 млрд.
  12. (9). "Нью-Йорк Джетс" (американский футбол) - 8,1 млрд
  13. (11). "Лас-Вегас Рейдерс" (американский футбол) - 7,7 млрд
  14. (16). "Вашингтон Коммандерс" (американский футбол) - 7,6 млрд
  15. (22). "Лос-Анджелес Клипперс" (баскетбол) - 7,5 млрд
  16. (17). "Майами Долфинс" (американский футбол) - 7,5 млрд
  17. (18). "Хьюстон Тэксанс" (американский футбол) - 7,4 млрд.
  18. (22). "Денвер Бронкос" (американский футбол) - 6,8 млрд
  19. (24). "Лос-Анджелес Доджерс" (бейсбол) - 6,8 млрд.
  20. (12). "Реал" Мадрид (футбол) - 6,75 млрд.

Символ новой эпохи спорта

Подытоживая рейтинг 2025 года, эксперты отмечают: с нынешними темпами роста финансовые оценки спортивных клубов даже десятилетней давности выглядят устаревшими.

Профессиональный спорт все четче закрепляет статус одной из самых динамичных и прибыльных отраслей мировой экономики.

