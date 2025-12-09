RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Ребел Уилсон во второй раз станет мамой: ее жена беременна

Ребел Уилсон и ее жена Рамона Агрума (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Австралийская актриса Ребел Уилсон и ее жена Рамона Агрума сообщили радостную новость - пара ожидает второго общего ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram супругов.

Рамона опубликовала серию фотографий из Диснейленда, где они с Уилсон позируют на аттракционе, а также добавила фото их дочери Ройс в младенческом возрасте и видео с положительным тестом на беременность и округлым животиком.

"До... Второй ребенок уже в пути", - добавила она в заметке.

Впоследствии пара опубликовала совместный пост с теплым обращением.

"Самая счастливая новость в нашей семье. Нас скоро будет четверо! Второй ребенок уже в пути. Я люблю тебя @rebelwilson", - написала Агрума.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума поженились в сентябре 2024 года. Пара уже воспитывает дочь Ройс Лилиан Элизабет Уилсон, которая родилась путем суррогатного материнства в ноябре 2022 года.

Ребел Уилсон и ее жена Рамона Агрума (фото: Getty Images)

Еще до публичного объявления своих отношений в 2022 году Уилсон откровенно говорила о своем стремлении стать мамой.

"Я бы очень хотела иметь семью. Сейчас я просто стремлюсь к этому сама из-за биологических часов. Если я встречу нужного человека - прекрасно", - говорила Уилсон в комментарии PEOPLE.

"Здорово, что такая технология существует. У вас так много вариантов с суррогатным материнством и донорством спермы", - добавляла актриса.

Также Уилсон ранее рассказывала, как Рамона отреагировала на новость о первой беременности суррогатной матери.

"Мне пришлось сказать ей: "У меня есть суррогатная мать, и она беременна", - вспоминала Уилсон.

"Рамона просто сказала: "Я люблю тебя, и я буду любить твоего ребенка так же сильно", - добавила она.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ГолливудДетиЗвёзды