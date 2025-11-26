Известная украинская певица впервые станет мамой в 40 лет: трогательные фото

Украинская певица и психолог Лавика (настоящее имя - Любовь Юнак), которая стала известна благодаря участию в шоу "Фабрика звезд-3", сообщила в сети радостную новость - совсем скоро она впервые станет мамой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram артистки.

Лавика впервые станет мамой

Об этом она рассказала, опубликовав теплую фотосессию, сделанную под открытым небом накануне ее дня рождения.

Лавика призналась, что нынешний ноябрь стал для нее самым теплым в жизни. Она поблагодарила себя за то, что всегда сознательно выбирает свой путь, не оглядываясь на стереотипы о возрасте, изменения статусов или сложные времена.

Певица показала фото на 9-м месяце беременности (фото: instagram.com/lavika)

Певица подчеркнула, что научилась доверять себе и своим решениям - и именно это считает величайшим достижением.

Лавика также сообщила, что 30 ноября, несмотря на интересное положение, выступит на фестивале Atlas, после чего планирует немного отдохнуть дома.

"Спасибо вам за этот год. И за следующий! Спасибо, что мы вместе и в единстве проходим этот путь", - отметила она.

Кроме того, певица попросила "улыбнуться ей с пузиком", потому что хотела подарить светлую новость в непростое время и сделать чужие дни более теплыми.

Певица Лавика беременна (фото: instagram.com/lavika)

Кто такая Лавика

Лавика начала свой творческий путь в 2008 году.

Уже первые ее песни попадали в ротации ведущих украинских радиостанций, а в 2016-м она попыталась выступить в Нацотборе на Евровидение, где победила Джамала. Певица также некоторое время работала ведущей на телеканале М1.

В 2022 году Лавика решила вернуться на сцену и вместе с Егором Келейниковым основала группу Bulling.

Параллельно она активно развивала другую свою профессию - психологию. Сейчас она работает как кризисный терапевт, арт-терапевт и психолог, помогает военным и гражданским, а также занимается волонтерством.

В 2024 году певица сообщила о гибели своего брата на фронте.

Что известно о личной жизни Лавики

В 2018 году Лавика вышла замуж за экс-участника "Фабрики звезд" Вову Борисенко. Однако брак длился недолго - совсем скоро пара объявила о разводе.

Лавика и Вова Борисенко (фото: instagram.com/bro_music_com)

Борисенко, комментируя разрыв, признавался, что не мог продолжать отношения с человеком, который хотел развода. После этого он пережил полтора года депрессии и впоследствии пришел к выводу, что у их союза с самого начала были проблемы.

В мае 2025 года она вышла замуж за Дмитрия Вознюка.

Лавика и ее возлюбленный (фото: instagram.com/lavika)