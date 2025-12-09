Ребел Вілсон вдруге стане мамою: її дружина вагітна

Рамона опублікувала серію світлин із Діснейленду, де вони з Вілсон позують на атракціоні, а також додала фото їхньої доньки Ройс у немовлячому віці та відео з позитивним тестом на вагітність і округлим животиком.

"До... Друга дитина вже в дорозі", - додала вона в дописі.

Згодом пара опублікувала спільний пост із теплим зверненням.

"Найщасливіша новина в нашій родині. Нас скоро буде четверо! Друга дитина вже в дорозі. Я люблю тебе @rebelwilson", - написала Аґрума.

Ребел Вілсон і Рамона Аґрума одружилися у вересні 2024 року. Пара вже виховує доньку Ройс Ліліан Елізабет Вілсон, яка народилася шляхом сурогатного материнства у листопаді 2022 року.

Ребел Вілсон та її дружина Рамона Агрума (фото: Getty Images)

Ще до публічного оголошення своїх стосунків у 2022 році Вілсон відверто говорила про своє прагнення стати мамою.

"Я б дуже хотіла мати сім’ю. Наразі я просто прагну цього сама через біологічний годинник. Якщо я зустріну потрібну людину - чудово", - говорила Вілсон у коментарі PEOPLE.

"Чудово, що така технологія існує. У вас так багато варіантів із сурогатним материнством та донорством сперми", - додавала акторка.

Також Вілсон раніше розповідала, як Рамона відреагувала на новину про першу вагітність сурогатної матері.

"Мені довелося сказати їй: "У мене є сурогатна мати, і вона вагітна", - згадувала Вілсон.

"Рамона просто сказала: "Я люблю тебе, і я буду любити твою дитину так само сильно", - додала вона.