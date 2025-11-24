ua en ru
Евгений Синельников во второй раз стал отцом и показал новорожденную дочь (фото)

Понедельник 24 ноября 2025 10:36
Евгений Синельников во второй раз стал отцом и показал новорожденную дочь (фото) Евгений Синельников с женой (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский телеведущий и режиссер Евгений Синельников рассказал поклонникам радостную новость - у супругов родилась дочь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Евгений опубликовал трогательный кадр, на котором маленькая ручка новорожденного ребенка держит его за пальцы.

Ведущий отметил, что у них родилась девочка.

Хотя лицо малышки на снимках он не показывает, имя дочери родители уже раскрыли.

"Привет, Мария Евгения Синельникова", - написал телеведущий.

Евгений Синельников во второй раз стал отцом и показал новорожденную дочь (фото)Евгений Синельников снова стал отцом (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

История отношений Евгения и Натальи

Евгений и Наталья знакомы еще с университетских лет, однако первой женой Синельникова стала другая однокурсница - Елена.

В браке с ней он прожил 20 лет.

Пара много работала вместе над проектом "Орел и Решка", и в итоге именно работа над шоу стала причиной их развода.

Несмотря на это, бывшие супруги сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают 13-летнего сына Алексея.

В начале полномасштабного вторжения Синельников вместе с семьей находился две недели в оккупированной Буче.

Евгений Синельников во второй раз стал отцом и показал новорожденную дочь (фото)Евгений Синельников с женой (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Именно тогда он сделал Наталье предложение, попросив ее руки и сердца в условиях, когда каждый день мог стать последним.

Летом 2022 года пара вернулась в свой дом в Буче, а уже в августе там же устроила скромную домашнюю свадьбу.

Евгений Синельников во второй раз стал отцом и показал новорожденную дочь (фото)Евгений Синельников с женой (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

