Евгений Синельников во второй раз стал отцом и показал новорожденную дочь (фото)
Украинский телеведущий и режиссер Евгений Синельников рассказал поклонникам радостную новость - у супругов родилась дочь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
Евгений опубликовал трогательный кадр, на котором маленькая ручка новорожденного ребенка держит его за пальцы.
Ведущий отметил, что у них родилась девочка.
Хотя лицо малышки на снимках он не показывает, имя дочери родители уже раскрыли.
"Привет, Мария Евгения Синельникова", - написал телеведущий.
Евгений Синельников снова стал отцом (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)
История отношений Евгения и Натальи
Евгений и Наталья знакомы еще с университетских лет, однако первой женой Синельникова стала другая однокурсница - Елена.
В браке с ней он прожил 20 лет.
Пара много работала вместе над проектом "Орел и Решка", и в итоге именно работа над шоу стала причиной их развода.
Несмотря на это, бывшие супруги сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают 13-летнего сына Алексея.
В начале полномасштабного вторжения Синельников вместе с семьей находился две недели в оккупированной Буче.
Евгений Синельников с женой (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)
Именно тогда он сделал Наталье предложение, попросив ее руки и сердца в условиях, когда каждый день мог стать последним.
Летом 2022 года пара вернулась в свой дом в Буче, а уже в августе там же устроила скромную домашнюю свадьбу.
Евгений Синельников с женой (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)
