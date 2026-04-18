"Никогда не мечтала". Рамина объяснила, почему не хочет рожать детей

18:30 18.04.2026 Сб
3 мин
Блогерша честно призналась, при каких условиях готова стать мамой
aimg Сюзанна Аль Мариди
Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Украинский блогер и журналистка Рамина Эсхакзай поделилась взглядами на материнство. Она призналась, почему пока не хочет иметь детей и какие обстоятельства это могут изменить.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она рассказала в комментарии YouTube-проекту "Бомбардир".

Что сказала Рамина о детях

Интервьюерка отметила, что на данном этапе жизни не хочет быть мамой. Она еще с детства не хотела собственных детей, но чайлдфри себя не считает.

"Я никогда не мечтала о большой свадьбе, что я такая с животиком, фотосессия, рождается этот ребенок. Я всегда хотела усыновить детей. То есть назвать меня классической чайлдфри невозможно", - поделилась она.

В то же время блогер подчеркивает, что ее позиция не является окончательной.

"Когда мне задают этот вопрос, я говорю: "Сейчас, вот на данный момент, я не хочу детей. Но это не значит, что моя позиция не изменится через время", - объяснила она.

Рамина о материнства (фото: instagram.com/raminalalala)

Нежелание рожать детей журналистка связывает с несколькими факторами - воспитанием младшей сестры и выгоранием.

"У меня бывают моменты, что я просто хочу плакать от того, что меня не слушают собаки. И я понимаю, что у меня нет ресурса на ребенка, потому что ребенку постоянно надо объяснять, взаимодействовать, рассказывать, как жить в этом мире, поддерживать. А я не могу. У меня где-то, наверное, уже второй год выгорание", - призналась она.

Одной из причин истощенности Рамина назвала ответственность за родных.

"У меня есть мама, которой я даю деньги. Есть сестра, которая на меня работает. У меня есть мои потребности. И у меня есть потребности в помощи папе также. Они зависят от меня", - отметила она.

В то же время блогер рассматривает возможность заморозки яйцеклеток.

"Мы говорили об этом с гинекологом. Сейчас есть замечательные программы заморозки яйцеклеток. Также это доступно для семей военных. Кажется, в некоторых клиниках вообще бесплатно. И если бы вот такой запас сделать. Я думаю об этом", - поделилась она.

Рамина о заморозке яйцеклеток (фото: instagram.com/raminalalala)

Эсхакзай также подчеркнула, что физически не боится рожать, а просто этого не хочет.

"Я знаю, что если буду беременна, то поплывет лицо, наберу вес, потом буду его сбрасывать долго. Я просто уверена, что буду такой мамой, которая переживает", - сказала она.

Что касается усыновления, то здесь должно совпасть несколько условий - бытовые и моральные.

"Чтобы мы с парнем начали хотя бы жить вместе, чтобы не я полностью отвечала за этого ребенка. Моральные силы, чтобы появились. Вот должны совпасть механизмы, потому что я одна не потяну сейчас", - отметила она.

Сейчас любимый Рамины продолжает защищать страну, поэтому вопрос усыновления просто не ко времени.

"Мы видимся не так часто, как хотелось бы, а брать на себя ответственность... Это же не так, что можно вернуть потом. Это если берем, то уже идем по полной программе", - подчеркнула она.

Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы