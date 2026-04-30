Пустовит назвала свои "красные линии" в заработках: "Я на такое не пойду"

Что сказала Пустовит о заработках в кино

Актриса призналась, что "красные линии" в актерстве зависят от личных обстоятельств.

"Конечно, граница есть. У меня бывали такие периоды, когда у вообще не было денег. Я шла уже в такое, чтобы просто заработать. А бывали периоды, когда могла отказаться", - поделилась она.

Анастасия дала понять, что гонорары актеров значительно упали за время полномасштабной войны. При этом у нее есть собственный финансовый предел, который она не готова пересекать.

"Был случай, когда мне предложили длительный проект, но гонорар такой, что я на такое не пойду. Мне кажется, что у нас все так "демпингнули" цены актеров - это тоже огромная проблема с войной", - рассказала она.

По ее словам, на ситуацию с выплатами повлияли как продюсеры, так и актеры.

"Это сделали все вместе. Продюсеры сказали: "Нет денег". Продукт ограничен. Российские деньги уже не заходят, на два рынка мы не снимаем. Поэтому мы начали соглашаться. Я не знаю, у кого как, но у меня прям очень низкие гонорары в Украине", - поделилась она.

В то же время актриса отметила, что за рубежом удается заработать значительно больше.

"В два с половиной-четыре раза больше", - отметила она.



Кто такая Анастасия Пустовит

Украинская актриса родилась 27 1994 года в Скадовске. Окончила университет имени Карпенко-Карого.

Работает в столичном театре драмы и комедии на левом берегу. Известна по сериалам "Перші ластівки", "Повернення", "Тиха Нава".

Возлюбленный Анастасии защищает Украину в рядах ВСУ, а сама она активно занимается волонтерством. За помощь армии в начале марта этого года она получила орден "За заслуги" III степени.