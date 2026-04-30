Пустовіт назвала свої "червоні лінії" в заробітках: "Я на таке не піду"

Що сказала Пустовіт про заробітки в кіно

Акторка зізналася, що "червоні лінії" в акторстві залежать від особистих обставин.

"Звісно, межа є. У мене бували такі періоди, коли в мене взагалі не було грошей. Я йшла вже в таке, щоб просто заробити. А бували періоди, коли мала змогу відмовитися", - поділилася вона.

Анастасія дала зрозуміти, що гонорари акторів значно впали за час повномасштабної війни. Водночас у неї є власна фінансова межа, яку вона не готова перетинати.

"Був випадок, коли мені запропонували тривалий проєкт, але гонорар такий, що я на таке не піду. Мені здається, що в нас всі так "демпінгнули" ціни акторів - це теж величезна проблема з війною", - розповіла вона.

За її словами, на ситуацію з виплатами вплинули як продюсери, так і актори.

"Це зробили всі разом. Продюсери сказали: "Немає грошей". Продукт обмежений. Російські гроші вже не заходять, на два ринки ми не знімаємо. Тому ми почали погоджуватися. Я не знаю, у кого як, але в мене прям дуже низькі гонорари в Україні", - поділилася вона.

Водночас акторка зазначила, що за кордоном вдається заробити значно більше.

"У два з половиною-чотири рази більше", - зауважила вона.



Хто така Анастасія Пустовіт

Українська акторка народилася 27 1994 року в Скадовську. Закінчила університет імені Карпенка-Карого.

Працює в столичному театрі драми і комедії на лівому березі. Відома за серіалами "Перші ластівки", "Повернення", "Тиха Нава".

Коханий Анастасії захищає Україну в лавах ЗСУ, а сама вона активно займається волонтерством. За допомогу війську на початку березня цього року вона отримала орден "За заслуги" ІІІ ступеня.